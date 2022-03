Hillsong-Gründer betritt betrunken Hotelzimmer einer fremden Frau

Der Gründer und Pastor der Hillsong Church, Brian Houston, hat in den letzten zehn Jahren zweimal gegen den Verhaltenskodex der Kirche verstoßen. Er verhielt sich zwei Frauen gegenüber unangebracht.

Die Hillsong Church hat dies auf ihrer Webseite mitgeteilt, nachdem ABC News Australien darüber berichtet hatte. Houston hatte 2013 einer Mitarbeiterin unangebrachte Textnachrichten geschickt und 2019 verbrachte er betrunken 40 Minuten im Hotelzimmer einer Frau.

Im ersten Fall 2013 schrieb Brian Houston einer Mitarbeiterin der Hillsong Church Textnachrichten, die laut ABC News ungefähr so lauteten: „Wenn ich bei dir wäre, würde ich dich gerne küssen und mit dir kuscheln.“ Daraufhin kündigte die Mitarbeiterin ihren Job. Houston stand nach Angaben von Hillsong unter dem Einfluss von Schlaftabletten. Zu diesem Zeitpunkt sei er davon abhängig gewesen.

Ungünstige Kombination: Beruhigungsmittel plus Alkohol

Der zweite Fall ereignete sich 2019 an einem Abend der Hillsong-Konferenz. Brian Houston hatte nach Angaben von Hillsong zu viel Beruhigungsmittel in Kombination mit Alkohol zu sich genommen. Daraufhin klopfte er an der Zimmertür einer Frau, die er zuvor in der Hotellobby getroffen hatte. Houston betrat das Zimmer und verbrachte dort 40 Minuten. Es sei unklar, was in dieser Zeit geschehen sei, zitiert ABC News den Interim Global Senior Pastor der Hillsong Church, Phil Dooley. Houston selbst dementierte jegliche sexuelle Aktivitäten.

Nach internen Ermittlung hatte Brian Houston laut Hillsong zugestimmt, für eine bestimmte Zeit seine Leitungsämter ruhen zu lassen. Er hielt sich jedoch nicht daran, was zu weiteren Ermittlungen gegen ihn führte. Außerdem soll Houston versprochen haben, drei Monate keinen Alkohol zu trinken, woran er sich ebenfalls nicht hielt, wie ABC News berichtet.

Sexuellen Missbrauch verschwiegen

Die Hillsong Church beurlaubte Brian Houston mit seiner Zustimmung im Januar 2022 von seiner Rolle als Global Senior Pastor. Im September 2021 war er schon von fast allen seinen Vorstandsposten zurückgetreten. Das geschah, nachdem die australische Polizei ihn angeklagt hatte, Informationen über sexuellen Missbrauch an einem Minderjährigen durch seinen 2004 verstorbenen Vater Frank Houston verschwiegen zu haben. (Jesus.de berichtete)

Houston beteuerte seine Unschuld und erklärte, er habe mit seinem Schweigen dem Wunsch des Opfers entsprochen. Der Vorstand der Hillsong Church machte die neuen Vorwürfe damals nicht öffentlich, weil er nach eigenen Angaben „noch vertraulich mit Pastor Brian daran arbeitete“.

Link: Hier geht es zur offiziellen Mitteilung der Hillsong Church.