„Hiob“: Adonia-Herbsttour gestartet

1.300 Teenager, 80 Konzerte: Im Adonia-Musical „Hiob“ dreht sich alles um die Frage: Warum lässt Gott das zu?

Gesang, Theater, Tanz: In den kommenden Wochen stehen deutschlandweit insgesamt 1.300 Teenager in 20 Projektchören bei 80 Aufführungen des Adonia-Musicals „Hiob“ auf der Bühne. Die Veranstalter rechnen mit rund 40.000 Besucherinnen und Besuchern.

Obdachlos, krank, von der Frau verlassen – so sitzt Hiob an der Bushaltestelle. Wie konnte das passieren? Und vor allem warum? In einer modernen Umsetzung widmet sich das Hiob-Musical der „Frage aller Fragen“, heißt es in der Tourneeankündigung.

Alle Veranstaltungsorte und Konzerttermine sind auf der Homepage von Adonia gelistet.

Adonia ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe.