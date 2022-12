Historisch: Pfingstler wachsen auf über 900 Gemeinden

- Werbung -

Weiter auf Wachstumskurs: Der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) hat die Zahl von 900 Mitgliedsgemeinden in Deutschland überschritten. Das erste Mal in der über 60-jährigen Geschichte heißt es in einer Pressemitteilung. Auf der BFP-Konferenz Ende September in Willingen waren es noch 891 Gemeinden. In den Monaten Oktober und November kamen 13 Gemeindegründungen dazu.

Präses Friedhelm Holthuis sieht in diesem Wachstum ein Zeichen von Gesundheit und Vitalität. Die Gründung von neuen Gemeinden hat laut Pressemitteilung hohe Priorität. Dieser Aufgabe widmet sich das Gemeindegründungswerk des BFP „Startup-Church“.