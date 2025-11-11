Irak: Bürgermeisterin beklagt gezielte Vertreibung von Christen

Im Irak schrumpft die christliche Bevölkerung weiter. Bürgermeisterin Lara Youssuf Zara berichtet von gezielter Schikane durch schiitische Milizen.

Die christliche Bürgermeisterin Lara Youssuf Zara aus Alqosh im Nordirak warnt vor gezielter Vertreibung von Christen durch schiitische Milizen. Dies berichtet der Deutschlandfunk. Schiitische Milizen verhinderten die Registrierung von Rückkehrern, die einst vor dem IS geflohen waren. Zara fordert mehr Schutz und politischen Druck auf die irakische Regierung.

Vor dem Irak-Krieg 2003 lebten Schätzungen zufolge bis zu 1,5 Millionen Christen im Land. Heute sind es laut Zara nur noch 200.000 bis 300.000 – die Evangelische Kirche in Deutschland geht sogar von noch geringeren Zahlen aus. Sollte sich die Lage nicht verbessern, könnten auch die letzten Christen das Land verlassen.

