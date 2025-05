Danke, liebes Grundgesetz

Wie sicher ist unsere Demokratie? Die (zunächst) missglückte Bundeskanzlerwahl sorgte kurz für Unsicherheit. Im Grundgesetz ist jedoch für solche Fälle vorgesorgt.

Ein Gastkommentar von Artur Wiebe und Johannes Schwarz

Wir sitzen beide vor einem Politkrimi. Parallel zu unserem Tagesgeschäft schauen wir uns als politisch interessierte Bürger online die Sitzung des Deutschen Bundestages an. Morgens um 9 Uhr ging es los mit der missglückten Wahl von Friedrich Merz zum zehnten Bundeskanzler. Damit hatte keiner gerechnet: Merz fehlten sechs Stimmen, und somit hat er die erforderliche Mehrheit nicht erreicht.

Schockstarre und Spannung!

Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 noch nie gegeben, dass ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin, der oder die vom Bundespräsidenten vorgeschlagen wurde, nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Schockstarre und Spannung nicht nur bei den Betroffenen und namentlich aufgerufenen wahlberechtigten Bundestagsabgeordneten, sondern auch vor und hinter den Übertragungsgeräten.

Was nun? Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier schauen sich etwas verdattert und ratlos an. Das hat es noch nie gegeben …! Was als „Verantwortung für Deutschland“ und Stabilität angekündigt wurde, scheint schon vor Beginn der schwarz-roten Koalition im Angesicht der Weltöffentlichkeit zu zerbröseln. Die Betroffenen der CDU/CSU-SPD-Koalition verschwinden direkt in die parlamentarischen Hinterzimmer, um sich als Koordinierungsteams und Fraktionen zu beraten. Sichtbare Schadenfreude und Häme bei den oppositionellen Parteien, allen voran bei der AfD. Erste Statements vor den Kameras fallen nicht besonders freundlich aus.

Ein kleines bisschen Sicherheit?

Da ist es wieder das beklemmende Gefühl. Sicher geglaubtes scheint in die Brüche zu gehen. Selbst die „demokratische Mitte“ und einstige Große Koalition bekommt es nicht hin, für ein „kleines bisschen Sicherheit“ zu sorgen. Ist die Demokratie in Gefahr, wie es so oft von allen Seiten von links bis rechts und umgekehrt beschworen wird?

Zum Glück haben die Väter und einige Mütter unseres Grundgesetzes, das 1949 in Kraft trat, auch für diesen Fall vorgesorgt. Mit dem 6. Mai 2025 dringen wir in bislang unbekannte Tiefen unseres Grundgesetzes vor. Noch nie dagewesen, aber dennoch vorgedacht und in Paragrafen gegossen. Zum ersten Mal findet § 63 Absatz (3) in unserer parlamentarischen Demokratie seine Anwendung: „Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen vierzehn Tagen nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen.“

Vorgedacht für schwierige Zeiten

Zu entdecken und zu durchleben, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes, das auch schon durchdacht haben, macht uns dankbar. Nach dem missglückten ersten Aufschlag und den Beratungen der Fraktionen folgt der zweite Streich: der Wahlgang ohne Namensaufruf am Nachmittag. Dieser war dann tatsächlich erfolgreich und § 63 Absatz (4) kommt dieses Mal nicht zur Anwendung.

Ein Ortswechsel folgt zum Amtssitz des Bundespräsidenten: Im Schloss Bellevue ernannte der Bundespräsident den gewählten Friedrich Merz. Die Vereidigung des Kanzlers und der Ministerinnen sowie Minister – ohne und mit Gottesbezug „so wahr mir Gott helfe“ – erfolgt dann wieder im Reichstag.

Grundgesetz – Geschenk und Verantwortung

Ist unsere Demokratie in Gefahr? Nein und Ja! „Nein“, weil das Grundgesetz für gute und besonders für die schwierigen Zeiten verfasst wurde. Denn auch der bisher erstmalige Fall, dass die Kanzlerkandidatin oder der Kanzlerkandidat nicht mit der erforderlichen Mehrheit gewählt wird, ist darin schon vorgedacht. Demokratie funktioniert also! Und „Ja“, unsere Demokratie wird herausgefordert – nicht nur durch den heutigen parlamentarischen und holprigen Wahlritt. Sondern auch durch Personen, Parteien und Gruppierungen, die sich über unsere Verfassung erheben oder sie bewusst aushöhlen wollen.

Danke, liebes Grundgesetz! Am 23. Mai 2025 feierst Du Deinen 76. Geburtstag – wir wissen, was wir an dir haben. Entgegen aller Angstmacherei und den Inszenierungen vom Abgesang der Demokratie haben wir Vertrauen in unsere grundlegende Verfassung. Wir sind den Müttern, Vätern und Geburtshelfern unseres Grundgesetzes dankbar. Und nehmen auch in Politkrimis wie heute die Herausforderung an, unser Grundgesetz zu fördern und zu schützen – „in Verantwortung vor Gott und den Menschen“.

Artur Wiebe | Pastor und Referent für Medien und Öffentlichkeitsarbeit im Bund FeG | Redaktionsleiter der FeG-Zeitschrift CHRISTSEIN HEUTE | presse.feg.de | christsein-heute.de

Johannes Schwarz | Redaktionsleiter der Zeitschriften andersLEBEN und lebenslust im SCM Bundes-Verlag | bundes-verlag.de

