Lutherhaus erhält längste gemalte Bibel der Welt

Die „Wiedmann-Bibel“ gibt das komplette Alte und Neue Testament in 3.333 Bildern auf 1,2 Kilometern Papier wieder. Jetzt erhält das Lutherhaus in Eisenach eine limitierte Ausgabe in Buchform.

Die Bibelsammlung des Lutherhauses in Eisenach erhält wertvollen Zuwachs. Am Donnerstag überreicht der Künstlersohn Martin Wiedmann ein Exemplar der „Wiedmann-Bibel“ an die Stiftung Lutherhaus Eisenach, wie deren wissenschaftlicher Leiter Jochen Birkenmeier am Dienstag mitteilte. Die „Wiedmann-Bibel“ sei gerade im Jahr des 500. Jubiläums der Bibelübersetzung eine perfekte Ergänzung der Eisenacher Sammlung mit Bibeln vom 17. bis zum 21. Jahrhundert.

Die Künstlerbibel von Willy Wiedmann (1929-2013) gilt den Angaben zufolge als die längste gemalte Bibel der Welt. Sie besteht aus 3.333 Bildern und sei die weltweit einzige Bibel, die das komplette Alte und Neue Testament in Bildern wiedergebe. Überreicht werde die Bibel vom Sohn des mittlerweile verstorbenen Künstlers, sagte Birkenmeier.

Drucktechnik war noch nicht so weit fortgeschritten

Er habe das 1,2 Kilometer lange Leporello [ein faltbares Heft in Form eines langen Papier- oder Kartonstreifens, der ziehharmonikaartig zusammengelegt ist; Anm. d. Red.] aus den 1960er-Jahren nach dem Tod des Vaters in dessen Nachlass entdeckt. Weil die Drucktechnik damals noch nicht so weit fortgeschritten gewesen sei, habe Wiedmann sein Werk nicht veröffentlichen können. Dies habe der Sohn nun nachgeholt.

Die so entstandene Edition ist eine limitierte Ausgabe der Wiedmann-Bibel in Buchform. Sie ist in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bibelgesellschaft und dem Gestalter Manfred Rieker entstanden. Die Ausgabe enthält Kommentare, eine Biografie des Künstlers sowie Bibelverse aus der revidierten Lutherbibel 2017.

