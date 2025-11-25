BasisBibel: 500.000 verkaufte Exemplare in fünf Jahren

2021 erschien die Gesamtausgabe der BasisBibel. Für die Deutsche Bibelgesellschaft ist die Übersetzung eine Erfolgsgeschichte.

Seit ihrem Erscheinen hat sich die BasisBibel mit Altem und Neuem Testament über 500.000 Mal verkauft, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bibelgesellschaft. Generalsekretär Dr. Christoph Rösel wertet diese Entwicklung als „großen Erfolg“: Die BasisBibel habe sich in den letzten fünf Jahren zu einer der meistgenutzten Bibelübersetzungen im deutschsprachigen Raum entwickelt.

„Besonders freut uns, dass sie nicht nur in der kirchlichen Arbeit, sondern auch im persönlichen Alltag vieler Menschen einen festen Platz gefunden hat. Die Kombination aus sprachlicher Genauigkeit und Verständlichkeit macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Bibelbegegnung – ob in der Schule, im Gemeindeleben oder zu Hause.“

Die Nachfrage nach der BasisBibel bleibt laut Pressemitteilung ungebrochen: Nach der ersten Auflage von 100.000 Exemplaren, die bereits nach wenigen Monaten vergriffen war, folgten mehrere Nachauflagen. Als neue Ausgaben erscheinen aktuell die „Edition 2026“ in Azurblau sowie eine limitierte Sonderedition zum Jubiläum in Regenbogenfarben.

Übersetzung: Apokryphen in Arbeit

Auch in den digitalen Medien verzeichnet die BasisBibel hohe Zugriffszahlen, heißt es in der Pressemitteilung: „Seit 2021 wurde der Text auf der Website Die-Bibel.de sowie in der gleichnamigen App über 4 Millionen Mal aufgerufen.“ Damit gehöre die BasisBibel zu den meistgelesenen deutschen Bibelübersetzungen im digitalen Raum.

Der nächste Meilenstein sei die Übersetzung der deuterokanonischen Schriften in der BasisBibel, teilte Rösel mit. Die Übersetzungsarbeit an den den biblischen Büchern, die in der Lutherbibel als „Apokryphen“ bezeichnet werden, hätten begonnen und solle in den nächsten zwei Jahren fertiggestellt werden.

Die BasisBibel zeichnet sich laut eigenen Angaben durch ihre Verständlichkeit aus. Sie ist 2021 als Gesamtausgabe erschienen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) empfiehlt die BasisBibel für die Arbeit mit jungen Menschen und der Erstbegegnung mit der Bibel.

