Ahrtal: Beschädigte Kirche vier Jahre nach der Flut wiedereröffnet

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörten und beschädigten die Wassermassen tausende Gebäude im Ahrtal – auch die Kirche St. Laurentius. Nun ist sie feierlich wiedereröffnet worden.

Die Flut hatte im Juli 2021 das Gotteshaus im rheinland-pfälzischen Ahrweiler schwer beschädigt – das Wasser stand damals rund einen Meter hoch in der Kirche, wie der Spiegel berichtet. Jetzt ist die Sanierung abgeschlossen, und die Gemeinde hat die Rückkehr mit einem Gottesdienst gefeiert. Es ist die erste Wiedereröffnung einer Kirche in dem Ort nach der Flutkatastrophe.

Die im Jahr 1269 geweihte Kirche Sankt Laurentius ist die älteste gotische Hallenkirche im Rheinland. Laut einer Pfarreimitarbeiterin sei damals „eigentlich alles“ beschädigt worden – von den Kirchenbänken über den Altar bis hin zu mittelalterlichen Kunstwerken. Pfarrer Jörg Meyrer habe die Wiedereröffnung als emotionalen Moment beschrieben: „Sankt Laurentius ist auferstanden aus Ruinen. Es rührt zu Tränen, weil ein großes Werk geschafft ist.“ Er hatte in der Flutnacht als Seelsorger die Feuerwehr unterstützt. Besonders symbolträchtig ist der neue Altar, er zeigt zwei Wellen: Die eine zeigt, wie hoch das Wasser bei der Flut in der Kirche stand, die andere durchkreuzt die erste und symbolisiert eine Welle.

