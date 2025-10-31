„Church-O-Mat“: Kirchenwahl neu gedacht

Der „Church-O-Mat“ hilft Kirchenmitgliedern in Württemberg, passende Kandidaten für die Kirchenwahl am 30. November zu finden – anhand von 30 Thesen.

Mit dem Church-O-Mat steht Kirchenmitgliedern der Evangelischen Landeskirche in Württemberg erstmals eine digitale Wahlhilfe zur Verfügung. Entwickelt wurde das Tool von einem ehrenamtlichen Projektteam. Ziel ist es, insbesondere junge Menschen für die Kirchenwahl am 30. November in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu begeistern.

Der „Church-O-Mat“ basiert auf der Plattform „Voto“ und enthält 30 Thesen zu kirchlichen und gesellschaftlichen Themen – zum Beispiel: „Menschen der eigenen Gemeinde zum Glauben zu führen ist von großer Bedeutung“, „Jugendarbeit ist wichtiger als Seniorenarbeit“, „Die Trauung für alle soll kommen“ – das sind drei von 30 Thesen. An der Auswahl der Thesen beteiligt waren Vertreter aus allen vier kirchenpolitischen Gesprächskreisen sowie Expertinnen und Experten der aus Landeskirche und Theologie. Die 159 Kandidatinnen und Kandidaten aus 15 Wahlkreisen haben zu den Thesen Stellung bezogen und konnten ihre Positionen zusätzlich kommentieren.

Die Nutzung des Tools ist denkbar einfach: Per „Klick“ gibt man seine persönlichen Präferenzen ein. Am Ende erfolgt der Vergleich mit den Antworten der Kandidierenden. „Der Church-O-Mat kann dir nicht sagen, wen du wählen sollst“, betonen die Initiatoren auf der Homepage.

-> Hier geht es zum Church-O-Mat

In der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wird alle sechs Jahre gewählt (Kirchenwahl.de), in diesem Jahr am 30. November 2025. Dabei wählen die Kirchenmitglieder ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Kirchengemeinderäte vor Ort und für die Landessynode, die gemäß der württembergischen Kirchenverfassung gemeinsam mit dem Landesbischof und dem Oberkirchenrat die Landeskirche leitet. Wahlberechtigt sind Kirchenmitglieder ab 14 Jahren.