EKD-Ratsvorsitzende Fehrs würdigt Freikirchen als starke Partner

Zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, die Freikirchen als starke Partner für Demokratie, Zusammenhalt und geistliche Orientierung gewürdigt.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, hat die Freikirchen für deren klare öffentliche Haltung in politischen Fragen gewürdigt. «Gerade in Zeiten politischer Spannungen und gesellschaftlicher Verunsicherung ist es ein starkes Zeichen, dass Freikirchen und Landeskirchen gemeinsam aus dem christlichen Glauben heraus für Nächstenliebe, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie eintreten», erklärte die Hamburger Bischöfin am Mittwoch zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) in Berlin.

- Werbung -

Lob für geistliche Dimension der Freikirchen

Fehrs lobte laut EKD eine klare Haltung der Freikirchen gegen politische Vereinnahmung: «Wer versucht, einen Keil zwischen unsere Kirchen zu treiben, scheitert an unserer gelebten Geschwisterlichkeit. Für diese immer wieder öffentlich sichtbare Haltung bin ich den Freikirchen sehr dankbar», sagte die Bischöfin. Verbindend wirke dabei nicht zuletzt die geistliche Dimension der Freikirchen. Diese weckten Gottvertrauen, «allemal in Zeiten der Verlorenheit, die viele Menschen auch derzeit empfinden.»

Die Vereinigung Evangelischer Freikirchen wurde 1926 gegründet und vereint heute 15 Mitgliedskirchen mit rund 280.000 Mitgliedern. 2024 hatten EKD und VEF eine gemeinsame Erklärung über eine vertiefte Predigtgemeinschaft unterzeichnet, die zum gegenseitigen Kanzeltausch einlädt. Von den großen Kirchen unterscheiden sich die Freikirchen in manchen theologischen Fragen, aber auch in der Organisationsform. Sie betonen die freiwillige Mitgliedschaft und finanzieren sich in der Regel über freiwillige Beiträge ihrer Mitglieder.

Mehr zum Thema: