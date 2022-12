Theologe Faix: Freikirchen müssen Hürden senken, um zu wachsen

71 Prozent der Menschen, die aus der Kirche austreten, glauben weiter an Gott, sagt der Theologe Tobias Faix. Warum besuchen sie keine Freikirchen?

Über eine halbe Million Menschen treten pro Jahr aus der katholischen und der evangelischen Kirche aus. „71 Prozent derjenigen, die austreten, sagen: Ich glaube weiter“, sagt der Theologe Tobias Faix in einem Interview mit dem Christlichen Medienmagazin PRO. Profitieren die Freikirchen davon?

Nein. Die Mitgliederzahlen der Freikirchen blieben stabil, sagt Faix. Warum wachsen sie nicht? „Die Freikirchen sind ein oft in sich geschlossenes System mit hohen Hürden für Leute, die neu dazukommen.“ Die Form, also Popmusik und moderne Räumlichkeiten, seien leichter zugänglich. Aber: In Freikirchen kenne man sich und die Rituale. Das führe für neue Besucherinnen und Besucher zu „Fremdheitserfahrungen“.

Freikirchler würden zu den „Hochreligiösen“ zählen und die Menschen aus den großen Volkskirchen eher zu den „Religiösen“. Um diese als Mitglieder zu gewinnen, müssten die Hürden laut Faix niedriger werden. Das heißt: offene Angebote, wie zum Beispiel Alpha-Kurse. Erst Essen, dann über den Glauben sprechen. Wichtig sei: „Persönliche Beziehung, offene Gespräche über den Glauben, Dialog auf Augenhöhe.“

Tobias Faix ist Professor für Praktische Theologie an der CVJM Hochschule Kassel.

Link: „Die Freikirchen sind stabil“ (Christliches Medienmagazin PRO)