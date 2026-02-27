Baptisten-Gemeinde widerspricht Bericht über AfD-Nähe von Freikirchen

Die Friedenskirche Charlottenburg kritisiert die epd-Berichterstattung über angebliche AfD-Nähe von Freikirchen. Der Pastor spricht von Verzerrungen und fehlender Differenzierung.

Die Friedenskirche Charlottenburg (Baptisten) in Berlin kritisiert einen Beitrag des Evangelischen Pressedienstes (epd) vom 17. Februar. In einem Facebook-Beitrag im Kanal der Gemeinde schreibt Pastor Hendrik Kissel, die epd-Berichterstattung verknüpfe AfD-Positionen mit „Freikirchen“ insgesamt und zeichne dadurch ein politisch verzerrtes Bild. Kissel schreibt: „Diese Wirkung können und wollen wir nicht stehen lassen.“

- Werbung -

Der epd hatte unter anderem über eine Gemeinde in Dessau-Roßlau berichtet, die Verständnis für AfD-Positionen äußerte. Besonders irreführend sei laut Kissel, dass die im epd-Artikel zitierte Gemeinde in Dessau-Roßlau bereits 2021 aus dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) ausgetreten sei und keinem größeren freikirchlichen Verband mehr angehöre. Sie sei damit „nicht repräsentativ für die Freikirchen in Deutschland“. Kissel betont: Niemand würde wegen einzelner problematischer Pfarrer die gesamte EKD politisch einordnen – umso weniger sei es angemessen, eine einzelne unabhängige Gemeinde zum Maßstab für „die Freikirchen“ zu machen.

Der Pastor verweist auf zahlreiche öffentliche Stellungnahmen freikirchlicher Verbände (siehe unten), die sich ausdrücklich von rechtspopulistischen und rechtsextremen Ideologien distanziert hätten – zuletzt 2024 mit namentlicher Nennung der AfD. Freikirchen stünden für Gewissensfreiheit, politische Unabhängigkeit und eine klare Trennung von Kirche und Staat. Umso irritierender sei es, wenn kirchliche Medien die Vielfalt der Freikirchen übergehen. „Ökumene lebt von Fairness und sorgfältiger Differenzierung“, schreibt Kissel. Pauschale Zuschreibungen erinnerten eher an „frühere Zeiten“ als an ein Miteinander auf Augenhöhe.

Auf Jesus.de-Anfrage sagte Kissel, es habe mittlerweile einen Austausch der Positionen mit dem zuständigen epd-Redakteur gegeben, jedoch keine Klärung. Die Hintergründe seien ausgetauscht, die unterschiedlichen Sichtweisen benannt. Aber: „Es bleibt bei meinem Unbehagen über die Darstellung und bei seiner Wahrnehmung der Dinge“, so der Pastor.

Streitpunkt: das AfD-Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt

Der Evangelische Pressedienst hatte nach eigenen Angaben bei den großen freikirchlichen Gemeindebünden und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) angefragt und um eine Stellungnahme zum AfD-Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt gebeten. Darin hatte die vom Landesverfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestufte Partei für den Fall der Regierungsübernahme einerseits die Abschaffung von Staatsleitungen und Kirchensteuer angekündigt, andererseits jedoch Nähe zu Freikirchen angedeutet.

- Werbung -

In einem weiteren epd-Artikel, der ebenfalls am 17.2. veröffentlicht wurde, hieß es dazu: „Die Verbände mehrerer Freikirchen haben eine Vereinnahmung durch die AfD im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt zurückgewiesen.“ Namentlich genannt wurden der Bund Evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und die Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF). Dazu zitiert der epd Pastorin Kate Weishaupt von der Evangelisch-methodistischen Kirche in Halle (Saale): „Die AfD hat nicht das Recht, unseren Namen für ihre politische Agenda zu verwenden.„

Neben viel Widerspruch, vor allem auf Bundesebene, hätte es jedoch „lokal“ auch Zustimmung für die rechte Partei gegeben, heißt es in dem epd-Beitrag weiter, der dann zwei freikirchliche Gemeindeleiter aus Dessau-Roßlau zitiert.

Rechtsextreme Parteien nicht wählbar

Der Bund Evangelisch-freikirchlicher Gemeinden hat seine Stellungnahme (12.2.) zur epd-Anfrage veröffentlicht. Darin schreibt Pressesprecher Michael Gruber:

„Rechtsextreme Parteien können für Christinnen und Christen kein Ort politischer Betätigung sein und sind nicht wählbar.„

- Werbung -

Und weiter:

„Antisemitismus, Rassismus, Fremden- und Muslimfeindlichkeit sind weit verbreitet, und die Tendenz ist steigend. Das verändert das politische Klima und hat Einfluss darauf, wie wir Demokratie leben. Dabei ist der Rechtsextremismus das größte Problem für unsere Demokratie. Politische Parteien wie die AfD verstärken die Polarisierung in der Gesellschaft. Besonders als Deutsche gilt es, hier aufzumerken und diesen Tendenzen frühzeitig entgegenzuwirken.“

Im Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt sieht Gruber den Versuch, „die Polarisierung voranzutreiben und einen Keil in die kirchliche Landschaft und die ganze Gesellschaft zu treiben. Dagegen und gegen die Vereinnahmung durch die AfD verwehren wir uns.„

VEF: gegen Spaltung

Auch die Vereinigung Evangelischer Freikirchen hat ihre Stellungnahme (11.2.) auf die epd-Anfrage online gestellt. Darin heißt es unter anderem:

„Die VEF verurteilt den Versuch der AfD, ökumenische Verbundenheit, in der über Jahrzehnte Vertrauen gewachsen ist, zu spalten […] Als Freikirchen der VEF machen wir beim Schlechtreden anderer Kirchen nicht mit. […] Deshalb verurteilen wir auch den verachtenden Begriff „Kirchensteuerkirchen“. Unterschiedliche theologische und gesellschaftliche Positionen gehören zum ökumenischen Miteinander dazu.„

Zudem verweist die VEF auf ihre Resolution „Gottes Liebe gilt jedem Menschen“ aus dem Jahr 2024.

Bund FeG: Rechtsextremismus gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft

Der Bund FeG hatte keine eigene Stellungnahme geschrieben, sondern auf die VEF verwiesen. Allerding hatte der Bund bereits im Februar 2025 einen Beitrag über die Gefahren des Rechtsextremismus auf seiner Homepage veröffentlicht. Darin heißt es:

„Rechtsextremismus gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft, die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger und er sät Hass, indem er Mehrheiten gegen Minderheiten aufwiegelt. [Rechtsextremismus] versucht, Menschen gegeneinander aufzubringen, statt miteinander und zwischen den Staaten Lösungen zu finden. Dieser Weg des Hasses widerspricht dem Menschenbild der Bibel, das von Liebe zu Mitmenschen geprägt ist.„

Die AfD wolle Schwangerschaftsabbrüche nicht eindämmen, um Leben zu schützen, sondern „um das Staatsvolk zu vermehren und die Geburtenrate zu erhöhen.“ Die Partei vertrete einen Ethnopluralismus. Dies sei „Rassentrennung und widerspricht dem Menschenbild der Bibel.„

(dawi)