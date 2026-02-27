Baptisten-Gemeinde widerspricht Bericht über AfD-Nähe von Freikirchen

Die Friedenskirche Charlottenburg kritisiert die epd-Berichterstattung über angebliche AfD-Nähe von Freikirchen. Der Pastor spricht von Verzerrungen und fehlender Differenzierung.
Die Friedenskirche Charlottenburg (Baptisten) in Berlin kritisiert einen Beitrag des Evangelischen Pressedienstes (epd) vom 17. Februar. In einem Facebook-Beitrag im Kanal der Gemeinde schreibt Pastor Hendrik Kissel, die epd-Berichterstattung verknüpfe AfD-Positionen mit „Freikirchen“ insgesamt und zeichne dadurch ein politisch verzerrtes Bild. Kissel schreibt: „Diese Wirkung können und wollen wir nicht stehen lassen.“
Der epd hatte unter anderem über eine Gemeinde in Dessau-Roßlau berichtet, die Verständnis für AfD-Positionen äußerte. Besonders irreführend sei laut Kissel, dass die im epd-Artikel zitierte Gemeinde in Dessau-Roßlau bereits 2021 aus dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) ausgetreten sei und keinem größeren freikirchlichen Verband mehr angehöre. Sie sei damit „nicht repräsentativ für die Freikirchen in Deutschland“. Kissel betont: Niemand würde wegen einzelner problematischer Pfarrer die gesamte EKD politisch einordnen – umso weniger sei es angemessen, eine einzelne unabhängige Gemeinde zum Maßstab für „die Freikirchen“ zu machen.
Der Pastor verweist auf zahlreiche öffentliche Stellungnahmen freikirchlicher Verbände (siehe unten), die sich ausdrücklich von rechtspopulistischen und rechtsextremen Ideologien distanziert hätten – zuletzt 2024 mit namentlicher Nennung der AfD. Freikirchen stünden für Gewissensfreiheit, politische Unabhängigkeit und eine klare Trennung von Kirche und Staat. Umso irritierender sei es, wenn kirchliche Medien die Vielfalt der Freikirchen übergehen. „Ökumene lebt von Fairness und sorgfältiger Differenzierung“, schreibt Kissel. Pauschale Zuschreibungen erinnerten eher an „frühere Zeiten“ als an ein Miteinander auf Augenhöhe.
Auf Jesus.de-Anfrage sagte Kissel, es habe mittlerweile einen Austausch der Positionen mit dem zuständigen epd-Redakteur gegeben, jedoch keine Klärung. Die Hintergründe seien ausgetauscht, die unterschiedlichen Sichtweisen benannt. Aber: „Es bleibt bei meinem Unbehagen über die Darstellung und bei seiner Wahrnehmung der Dinge“, so der Pastor.
Streitpunkt: das AfD-Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt
Der Evangelische Pressedienst hatte nach eigenen Angaben bei den großen freikirchlichen Gemeindebünden und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) angefragt und um eine Stellungnahme zum AfD-Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt gebeten. Darin hatte die vom Landesverfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestufte Partei für den Fall der Regierungsübernahme einerseits die Abschaffung von Staatsleitungen und Kirchensteuer angekündigt, andererseits jedoch Nähe zu Freikirchen angedeutet.
In einem weiteren epd-Artikel, der ebenfalls am 17.2. veröffentlicht wurde, hieß es dazu: „Die Verbände mehrerer Freikirchen haben eine Vereinnahmung durch die AfD im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt zurückgewiesen.“ Namentlich genannt wurden der Bund Evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und die Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF). Dazu zitiert der epd Pastorin Kate Weishaupt von der Evangelisch-methodistischen Kirche in Halle (Saale): „Die AfD hat nicht das Recht, unseren Namen für ihre politische Agenda zu verwenden.„
Neben viel Widerspruch, vor allem auf Bundesebene, hätte es jedoch „lokal“ auch Zustimmung für die rechte Partei gegeben, heißt es in dem epd-Beitrag weiter, der dann zwei freikirchliche Gemeindeleiter aus Dessau-Roßlau zitiert.
Rechtsextreme Parteien nicht wählbar
Der Bund Evangelisch-freikirchlicher Gemeinden hat seine Stellungnahme (12.2.) zur epd-Anfrage veröffentlicht. Darin schreibt Pressesprecher Michael Gruber:
„Rechtsextreme Parteien können für Christinnen und Christen kein Ort politischer Betätigung sein und sind nicht wählbar.„
Und weiter:
„Antisemitismus, Rassismus, Fremden- und Muslimfeindlichkeit sind weit verbreitet, und die Tendenz ist steigend. Das verändert das politische Klima und hat Einfluss darauf, wie wir Demokratie leben. Dabei ist der Rechtsextremismus das größte Problem für unsere Demokratie. Politische Parteien wie die AfD verstärken die Polarisierung in der Gesellschaft. Besonders als Deutsche gilt es, hier aufzumerken und diesen Tendenzen frühzeitig entgegenzuwirken.“
Im Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt sieht Gruber den Versuch, „die Polarisierung voranzutreiben und einen Keil in die kirchliche Landschaft und die ganze Gesellschaft zu treiben. Dagegen und gegen die Vereinnahmung durch die AfD verwehren wir uns.„
VEF: gegen Spaltung
Auch die Vereinigung Evangelischer Freikirchen hat ihre Stellungnahme (11.2.) auf die epd-Anfrage online gestellt. Darin heißt es unter anderem:
„Die VEF verurteilt den Versuch der AfD, ökumenische Verbundenheit, in der über Jahrzehnte Vertrauen gewachsen ist, zu spalten […] Als Freikirchen der VEF machen wir beim Schlechtreden anderer Kirchen nicht mit. […] Deshalb verurteilen wir auch den verachtenden Begriff „Kirchensteuerkirchen“. Unterschiedliche theologische und gesellschaftliche Positionen gehören zum ökumenischen Miteinander dazu.„
Zudem verweist die VEF auf ihre Resolution „Gottes Liebe gilt jedem Menschen“ aus dem Jahr 2024.
Bund FeG: Rechtsextremismus gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft
Der Bund FeG hatte keine eigene Stellungnahme geschrieben, sondern auf die VEF verwiesen. Allerding hatte der Bund bereits im Februar 2025 einen Beitrag über die Gefahren des Rechtsextremismus auf seiner Homepage veröffentlicht. Darin heißt es:
„Rechtsextremismus gefährdet den Zusammenhalt der Gesellschaft, die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger und er sät Hass, indem er Mehrheiten gegen Minderheiten aufwiegelt. [Rechtsextremismus] versucht, Menschen gegeneinander aufzubringen, statt miteinander und zwischen den Staaten Lösungen zu finden. Dieser Weg des Hasses widerspricht dem Menschenbild der Bibel, das von Liebe zu Mitmenschen geprägt ist.„
Die AfD wolle Schwangerschaftsabbrüche nicht eindämmen, um Leben zu schützen, sondern „um das Staatsvolk zu vermehren und die Geburtenrate zu erhöhen.“ Die Partei vertrete einen Ethnopluralismus. Dies sei „Rassentrennung und widerspricht dem Menschenbild der Bibel.„
(dawi)
Wir brauchen immer Vertrauen und Liebe
Gott zu lieben und den Nächsten, sowie auch sich selbst, ist das Grundanliegen von Bibel und christlichem Glauben. Daran führt kein Weg vorbei.
„Niemand würde wegen einzelner problematischer Pfarrer die gesamte EKD politisch einnordnen – umso weniger sei es angemessen, hier eine einzelne unabhängige Gemeinde zum Maßstab für „die Freikirchen“ zu machen“! Weil nicht alle Katzen grau sind, würde ich dies unbedingt auch so sehen. Aber auch ebenso für den Deutschen Evangelischen Kirchentag ist Rechtsextremismus und Christlicher Glaube unvereinbar. Warum? Sehr einfach: Es geht um grundsätzliche Haltungen, denn Christinnen und Christen sollten Vertrauen auf Gott und die Mitmenschen haben. Jesus hatte den ganzen Glauben (damaliger Juden) zusammengefasst mit dieser Liebe.. Auch darf man durchaus gesunde Selbstliebe besitzen, also hier ebenso die Würde eines Menschen nach unserem Grundgesetz und unserer Gottesebenbildlichkeit praktizieren. Ich bin kein Sklave von Menschen oder Autoritäten. Mein Gewissen steht sogar über Gesetzen und menschlichen Untaten, sollte das geschriebene Recht nicht mehr mit der Norm der Menschenrechte, meinem Gewissens, der 10 Gebote, oder Bergpredigt entsprechen. Auch Gott lässt uns doch so viel Freiheit, dass er selbst den Bösen nicht in die Hände greift und ihr Tun also verhinderte. Denn sonst wären wir Marionetten und hätten weder eine Verantwortung, noch einen Freien Willen. Nach 1. Korinther 13 wird alles , was das Neue Testament und das Leben und Werk Jesu beinhaltet, sehr gut zusammengefasst in der absolute Vorrangigkeit der Liebe. Ohne sie ist all mein Bemühen um gute Werte und Normen, selbst wenn ich Märtyrer wäre, nichts wert. Die Liebe ist es, die den Glauben und unsere Haltung zur Politik, den politisch Handelnden, oder ChristInnen, als richtig oder falsch erweist. Wer Hass, Hetze, Lüge, Verleumdung, pure Bösartigkeit sowie Zwietracht sät, darf zwar Christ sein und es auch bleiben, aber er liegt mit sich selbst und seiner Seele falsch. Die Frage ist einfach zu beantworten: Christliche Menschen dürfen niemals rechtsradikal sein. Rechtsradikal ist das Bullschitt pur auch an Wahlurnen Allerdings gehört auch Vertrauen dazu. Wenn ich nicht (schon gar nicht präzise) weiß, in kritisierter Freikirche genau gepredigt wurde, wenn ich bei sexuellem Missbrauch nicht weiß wie hier wirklicher Sachstand der Bemühungen ist, kann ich im Zweifel weder den Mitmenschen vertrauen noch den Berufschristen. Wäre ich Fundamentalist, wäre alles in dieser Welt nur böse, müsste ich allein zum Mars fliehen. Hier könnte ich nirgendwo hin, weder zu einem Fest, einer Party, in einen Gottesdienst der normalen Art und ich müsste und würde auch nur böses wahrnehmen, darauf fixiert die Fehler und Mängel in jeder Menge zu erkennen. Dagegen lässt sich Vertrauen in symbolischen Geschichten erzählen, oder durch gute Übung auch sehr exemplarisch ausprobieren:
Steige auf eine hohe Kiste, lasse dir die Augen verbinden und springe herunter, in dem großen Vertrauen aufgefangen zu werden. Der geringste Zweifel würde mich aus Selbstschutz ablehnen lassen. Allerdings würde mich dies so stark kränken, dass ich – eher noch wenn ich ungeschützt auf den Boden knalle – mit keinem der Beteiligten weiter verkehren wollte. Leider sägen Rechtsradikale genau so wie religiöse Fundamentalisten sehr an jenem am Grundvertrauen. Sie suggerieren, es wäre alles mies und falsch. Dabei sagt mir der Bibel im Neuen Testament (1. Korinther 13), dass ohne Liebe alles nichts ist. Auch nicht schönste sie allerfrömmsten Sprüche. Etwas Unglaubliches habe ich in theologischer Form gelesen: Wahrer Glaube wäre, wenn Gott gewissermaßen mein eigenes Ich völlig tötet und es durch seinen Geist ersetzt. Dies hört sich nicht nur martialisch an, sondern ist wäre Gehirnwäsche und widerspricht grass dem liebevollen Glauben von Jesus an seinen himmlischen Vater (und alttestamentarisch auch an die Mütterlichkeit Gottes). Als liebender Vater des Verlorenen Sohn, der dem Sohn entgegen und ihn herzlich umarmt- Oder an den guten Hirten, der das verlorene Schaf wortlos und zärtlich auf seine Schultern lädt und es heimträgt. Keine Geheimwäsche, kein Gericht, nur vollste Liebe. Religiös sind solche Vorstellungen nach meiner Meinung destruktiv. Denn ein Gott vollster Hirnwäsche würde nicht in die tiefsten irdischen Höllen herabsteigen, dann Mensch werden und sich an ein Kreuz nageln lassen. Er käme auch nicht auf die lieblose Idee, alle Juden nach der Kreuzigung als Gottesstrafe in alle Welt zu zerstreuen. Abgesehen davon dass Gott seine Feinde liebt und jedem gebietet unendlich zu vergeben und dabei über niemand endgültig den Stab zu brechen. Die Ideen zu Gottes Gedanken sind böse, die Neigung ist groß, Macht mit Gewalt zu verwechseln.
Rechtsradikale wollen Macht, um sie mit Gewalt durchzusetzen. Gott hat Macht, die er nur mit göttlicher Liebe verwirklicht. Gott macht nie Krieg.