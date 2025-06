Kirchenasyl: „Kirchen stellen sich auf die falsche Seite“

CDU-Politiker Alexander Throm sieht das Kirchenasyl kritisch. In fast allen Fällen sei ein ordentliches Asylverfahren gewährleistet. Die Kirchen sehen dies anders.

Bemerkenswert sei, dass es in nahezu allen Fällen des Kirchenasyls, „es waren im vergangenen Jahr so 2.300, 2.400 Fälle deutschlandweit“, um sogenannte Dublinfälle handele, sagte Alexander Throm, der innenpolitische Sprecher der Union-Bundestagsfraktion, heute im RTL/ntv-Frühstart. Da gehe es nicht um die Abschiebung ins Heimatland, sondern „um die Rücküberstellung in das eigentlich für das Asylverfahren zuständige EU-Land, also ein sicheres Land, wo ein ordentliches Asylverfahren gewährleistet ist“.

- Werbung -

„Ich glaube, hier stellen sich die Kirchen auf die falsche Seite“, sagte Throm. Einerseits forderten diese die Einhaltung des EU-Rechts, würden dieses aber selbst unterlaufen, „indem sie die Menschen so lange im Kirchenasyl belassen, dass die Fristen abgelaufen sind, dann unterlaufen sie hier auch europäisches Recht“. Deswegen müsse man über den Umgang des Staates mit dem Kirchenasyl nochmals nachdenken, „insbesondere bei den Dublinfällen“, fügte Throm hinzu.

Die EKD-Ratsvorsitzende, Bischöfin Kirsten Fehrs, hatte das Kirchenasyl im vergangenen Jahr verteidigt. Es sei nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, sagte sie damals. Die beiden großen Kirchen hatten die Auflösungen von Kirchenasylen im Jahr 2024 scharf kritisiert. Die EKD hatte im April dieses Jahres eine „biblisch-theologische Grundlegung“ (PDF) zum Kirchenasyl veröffentlicht.

Link: Ökumenische Bundesgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V.