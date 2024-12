Versteigerung: Fünf Millionen Dollar für Zehn Gebote

Das Auktionshaus Sotheby´s hat eine Steintafel mit den biblischen Zehn Geboten für 5,04 Millionen US-Dollar versteigert. Der Käufer will das Artefakt wohl verschenken.

Das 52 Kilogramm schwere weiße Marmorobjekt mit dem in althebräischer Schrift eingemeißelten Text stammt laut Sotheby’s aus den Jahren 300 bis 800 nach Christi Geburt. Es sei die älteste bekannte Steintafel mit den Zehn Geboten. Die Versteigerung erfolgte am Mittwoch um 10 Uhr (Ortszeit) in New York.

Sotheby’s hatte vor der Versteigerung einen geschätzten Wert von einer bis zwei Millionen US-Dollar angegeben. Der Name des Käufers wurde nicht veröffentlicht. Laut dem Fachdienst „artnet.com“ will der anonyme Käufer nach Angaben von Sotheby’s die Tafel einer israelischen Institution schenken.

Wie es bei vielen Artefakten aus so alter Zeit der Fall sei, hätten Experten Fragen zur Herkunft und Authentizität der Tafel, berichtete die Tageszeitung «New York Times». Sie soll 1913 bei Bauarbeiten im heutigen Israel gefunden worden sein. Die geschichtliche Bedeutung sei erst später erkannt worden. Aus unbekannten Gründen fehlt auf der Steintafel das Gebot «Du sollst den Namen des Herrn, Deines Gottes, nicht missbrauchen».