Otto Waalkes: „Donnerwetter, am Glauben muss doch etwas dran sein!“

Otto Waalkes zählt zu den bekanntesten deutschen Komikern. Was jedoch kaum jemand weiß: Er war nach eigener Aussage „Weltmeister“ im Bibelaufschlagen.

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

Am 22. Juli feierte der Komiker Otto Waalkes seinen 75. Geburtstag. In der Berichterstattung rund um sein Wiegenfest ist auch sein Aufwachsen im christlichen Glauben Thema. Im Interview mit der BILD 2018 sowie gegenüber der Süddeutschen Zeitung 2021 ging der Comedian selbst auf seine christliche Prägung ein.

Zum 75. Geburtstag von Otto berichtete domradio.de von einem Interview, das Waalkes im Juni 2021 der Süddeutschen Zeitung gab. Darin berichtete der Komiker, der im Jahr 2007 bei der Wahl zum besten deutschsprachigen Komiker in der ZDF-Sendung Unsere Besten – Komiker & Co hinter Loriot und Heinz Erhardt den dritten Platz belegte, von seiner christlichen Prägung. So waren regelmäßigen Gottesdienstbesuche mit seiner Mutter und das Lesen in der Bibel fester Bestandteil seiner Kindheit. Dazu betonte Waalkes: „Ich war Weltmeister im Bibelaufschlagen an der richtigen Stelle.“

Im Bibelkreis das erste Mal Gitarre in der Hand gehalten

Danach gefragt, ob er auch heute noch aus der Heiligen Schrift rezitieren könne, zeigte sich Otto bibelfest, indem er antwortete: „‚Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder noch sitzt, da die Spötter sitzen.‘ Luther-Bibel, Psalm eins, Vers eins.“

Vor allem aber sei er durch die Kirche zur Musik gekommen, so der gebürtige Ostfriese. Weiter berichtete er: „Im Bibelkreis habe ich das erste Mal eine Gitarre in der Hand gehalten, da war ich sechs.“

„Da habe ich ehrlich gestaunt und mir gedacht: Donnerwetter, am Glauben muss doch etwas dran sein!“ Otto Waalkes

Bereits im Mai 2018 ging Otto im Interview mit der BILD auf seine christliche Prägung ein. Diesbezüglich teilte er mit, dass seine Mutter sehr religiös gewesen sei und vor ihrem Tod auf dem Sofa alte Kirchenlieder gesungen habe. Dazu betonte Otto: „Da habe ich ehrlich gestaunt und mir gedacht: Donnerwetter, am Glauben muss doch etwas dran sein!“

Dass ihn der Glaube seiner Mutter nachhaltig beeindruckt, ließ der Komiker mit folgenden Worten anklingen: „Ich glaube, dass sie ihren Frieden mit ihrem Gott längst gemacht hatte und geradewegs in den Himmel gekommen ist, ohne Umsteigen.“

