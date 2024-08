Und wenn es doch möglich wäre?

Er hat es kaum für möglich gehalten: Tom Laengner erhält gegen jede Statistik sein gestohlenes Fahrrad zurück. Dieses Ereignis macht ihm Hoffnung auf mehr Wunder im Alltag.

Über beide Backen strahlend, standen sie vor unserer Tür. Die Drei erinnerten ein wenig an die Monarchen des Dreikönigstages im feuchtkalten Januar. Korrigiert wurde diese Romantik durch die Walther P99 DAO an den Hüften der jungen Frauen und deren dunkelblaue Dienstuniform der Polizei NRW. „Wir haben gute Nachrichten für Sie“, mit diesen Worten hielt eine der drei Beamtinnen meiner Frau einen Briefumschlag entgegen. Hurra: Mein, aus einer verschlossenen Nachbarschaftsgarage, entwendetes Fahrrad war wieder da. In Dortmund liegt die Aufklärungsquote für solche Diebstähle bei 7,7 Prozent. Soll heißen: Wenn ein Fahrrad mal fort ist, kommt es nicht reumütig wieder nach Hause zurück. Darauf kannst du dich einstellen. Aber möglich ist es eben doch.

Kleine Erfolge geben Hoffnung

Solche Geschichten machen mir Mut. Die Polizistinnen freuen sich, weil ihnen etwas gelungen ist. Unsere Nachbarin freut sich, weil ihr eine Mut machende Geschichte ein wenig Kraft für den Start in den Tag gibt. Meine Frau und ich freuen uns für die Polizistinnen und dass etwas Unerwartetes doch wahr geworden ist. Zwar ist ein Fahrrad auf Abwegen zurückzubekommen nicht unbedingt wie die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Aber es ist eine große Freude an sich. Und hat die Sache nicht auch eine Signalwirkung: Gute und unerwartete Dinge sind möglich?!Mir machen Geschichten dieser Art nicht nur gute Laune. Sie wecken auch Hoffnung. Und lieber eine kleine gute Geschichte als gar keine.

In einer Zeit, in der schlechte Nachrichten gute Nachrichten zu sein scheinen, empfinde ich solche Erlebnisse, die mir Mut machen, wie ein Seil zum Festhalten bei der Überquerung einer Schlucht. Ich kann mich auf Dinge besinnen, die mir gut gelungen sind und die mir Zuversicht geben. So bleibe ich handlungsfähig in einer Welt, in der sich vieles meiner Kontrolle entzieht.

Und deine Geschichte?

Das ist vielleicht für eine Reihe von Menschen nicht ganz unwichtig. Denn „es gibt eine zunehmend größere Population an Menschen, die mit dem Ausmaß an Negativität in den Medien nicht mehr zurechtkommt und nicht resilient genug ist“. Das sagte Michaela Maier dem Online Magazin ‚Übermedien‘ im April 2024. Die Kommunikationspsychologin arbeitet als Professorin für die TU Kaiserslautern-Landau.

Jeder Mensch auf dieser schönen Welt trägt Geschichten und Erlebnisse in sich. Es sind oft verstörende und tragische Episoden, die uns tief geprägt haben. Doch es gibt auch die Erfahrungen und Begegnungen, die uns Kraft gegeben haben. Ereignisse, die uns Mut gemacht haben, das Leben nicht wegzuwerfen, sondern sozusagen bei den Hörnern zu fassen. Und häufig sind es Geschichten wie Schmetterlinge. Sie sind zart, leicht und schön. Ich würde mich freuen, eine deiner Geschichten in den Kommentaren zu lesen. Schreibend erinnere ich mich. Und als Mensch, der liest, freue ich mich. Da haben alle etwas von.

Einfühlsame Polizeiarbeit sorgt für Freudentränen

Und weil es doch so schön ist: Harald hatte seinen Motor abgestellt und suchte die Postsendung für mich raus. Irgendwas wollte er aber noch. Dabei hat er doch für wenig Lohn stressig viel zu tun. Ich lächelte ihn an und dann erzählte er, wie sie ihn heute angehalten hatten. In einem Randbezirk von Dortmund war er zu schnell gefahren. Zwischen den Feldern hatte er die Begrenzung übersehen. „Ja“, sagte er, „der Punkt in Flensburg und die hundert Euro gingen voll in Ordnung“. Es war schließlich allein seine Schuld. Er war in seinem hektischen Alltag wirklich viel zu schnell unterwegs gewesen. Das sagte er mir und das hatte er zwischen den Feldern der Polizei gesagt. Bis die Beamten endlich zurück waren, hatte es eine Weile gedauert. Für Harald fast zu lange.

Doch dann war eine Wendung eingetreten. Ich würde es kaum glauben, was die dann gesagt hätten. Damit behielt Harald recht. Aber so muss es gewesen sein. „Sie waren so ehrlich und aufrichtig“, meinte einer der Polizisten. Und dann gab es eine charmante Regelung, die Harald fast zu Tränen rührte. Respekt vor einfühlsamer Polizeiarbeit! Er würde die Geschichte sicher oft weitererzählen. Solche Dinge sind unerwartet. Aber sie passieren. Sie sind möglich. Wir können sie möglich machen. Was für eine Freude, wenn wir Menschen einander als Menschen sehen und den Buchstaben allein nicht alles entscheiden lassen, so als hätte er eine lebendige Seele.