Was steht in meiner Macht?

Bisschen weniger reden, dafür mehr tun. Zum Beispiel Menschen besuchen oder singen. Tom Laengner schätzt seine Nachbarn – und mag die Sternsinger.

Sternsinger bringen weder Sterne ins Haus noch die Rettung für die Welt. Die meisten ihrer Art sind deutlich kleiner als ich, tragen goldene Kronen aus Pappe und haben rote Backen vor Aufregung. Genau von dieser Sorte waren auch die Drei, die am Samstagvormittag bei mir klingelten. Der Himmel war grau und ich hatte die Bude voll mit befreundeten Geburtstagsgästen aus der Nachbarschaft. Eine überraschende Kulisse für höfliche Kinder, die Zeit und Nerven für mehr einsetzen als das nächste Level eines Open-World Spieles. In diesem Jahr geht es für Kinder in Amazonien durch Nässe und Wind.

Während die drei Mädels sangen, blickte ich auf all die mitgebrachten Köstlichkeiten. Zaid war extra früh aufgestanden. Er hatte Hummus zubereitet. Drei Kilo waren es geworden. Weiter studieren würde er am Nachmittag. Was wäre gewesen, wenn er mich damals nicht angesprochen hätte, als ich am Straßenrand Brombeeren pflückte? Und was, wenn ich unsere Begegnung nicht zum Gespräch genutzt hätte. Carola hatte Zimtschnecken gebacken, frisch und köstlich. Sie konnte es meisterlich und aß sie selber mit Genuss. Keiner war auf die Idee gekommen, weiche Spekulatius oder bereits ergrauende Dominosteine anzuschleppen. Die Reste vom Feste waren zu Hause geblieben. Alle hatten sich überlegt, in ihre Köstlichkeiten eine würzige oder duftende Portion an Wertschätzung einzuarbeiten. Angela hatte ein fein ziseliertes Tablett mit Blätterteigblumen mitgebracht. In denen verbargen sich Salat und Lachs. Es sei viel einfacher zu machen, als ich glauben würde, sagte sie mir lächelnd. Das Lächeln kaufte ich ihr ab. Das andere aus Respekt vor ihrer Mühe mal lieber nicht.

Lob von der Polizei

Als die Kronenträgerinnen dann ‚In excelsis deo‘ sangen, fielen viele von uns mit ein. Das war einfach. Schließlich hatten wir geübt. Während des Lockdowns 2020 hatten wir auf der Straße gesungen. 100 Tage und jeden Abend. Unter den Liedern waren alle 7 Strophen von „Der Mond ist aufgegangen“. Selbst die Polizei hatte das bei ihren Streifen für gut befunden. Als die letzten Töne verklungen waren, öffneten so manche, ohne auf eine Aufforderung zu warten, ihr Portemonnaie. Martha und Rebekka duzen sich jetzt. Martha hatte uns angeboten, bei ihr auf der Schlafcouch zu übernachten, als vor Kurzem bei uns eingebrochen worden war. Sie machte auch jetzt wieder klar, dass solche Unterstützungsangebote doch selbstverständlich seien. Ich blickte ihr nach, als sie vor der Tür eine rauchen ging. Ja, wenn wir mehr Menschen wie Martha hätten, dachte ich bei mir. Gute Nachbarschaft ist doch eine Menge wert, wenn auch nicht zum Nulltarif zu haben.

Als Dortmunder wissen wir ja: „Entscheidend is‘ auf‘m Platz“. Ob Borussia Legende Adi Preissler damals das Neue Testament zeitgenössisch interpretieren wollte? Ich weiß es nicht. Denn in einem der Briefe an die frühe Kirche heißt es: „Wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun, und es nicht tut, macht sich schuldig“. Es geht darum, Gutes zu tun, nicht darum, es gut zu beklatschen. Die Anwesenheit im Fanblock bringt mich nicht ins Team und verbessert weder meinen Alltag noch den anderer Menschen. Selbst wenn ich am Montag noch heiser zur Arbeit schleiche.

Wo kann ich etwas bewirken?

Ich persönlich bin froh, dass ich es aufgegeben habe, zu allem Möglichen meine unmaßgebliche Meinung zu verkünden. Stattdessen möchte ich weiterhin Freiräume ausloten, in denen ich etwas bewirken kann. Dabei fällt mir auf, dass auch meine dramatische Erkrankung daran nichts Wesentliches geändert hat. Vielleicht müssen wir gerade mit dem Blick auf den Tod auch todesmutig handeln. Keine Ahnung, warum das unbedingt spektakulär ausfallen sollte!

Ramona konnte übrigens gar nicht kommen. Sie war krank. Trotzdem kam sie am Abend kurz vorbei. Sie hatte einen Kuchen gebacken und blieb dann noch. Wie das eben so ist. Draußen nieselte es nur noch. Als die Tür wieder geschlossen war, bemerkte ich ein paar ganz kleine Pfützen. Aber ich sagte ja bereits. Die drei Sängerinnen waren nicht so groß.