Jahreslosung: Wie komme ich raus aus „Istmiregalien“?

„Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ Tom Laengner erlebt an der Käsetheke, wie sich die Jahreslosung (er-)leben lässt.

„Können Sie mir bitte den Blauschimmel aus dem Roquefort nehmen?“, bat ich die Käsefachverkäuferin hinter der Theke. Über die Brillengläser hinweg blickten mir zwei graublaue Augen fragend ins Gesicht. Dann leuchteten sie auf und wir haben beide herzlich gelacht. Der würzige Käse plumpste auf die Waage und der Verkäuferin fiel auch noch etwas ein. Jetzt war ich es, der neugierig fragend schaute.

Unseren Wortwechsel zwischen Beemster Graskaas und mittelaltem Gouda fand ich famos. Schließlich erlebe ich deutsche Supermärkte selten als Orte für Begegnungs- und Gesprächskultur. Es geht der Kundschaft in der Regel zuallererst um ihre Wurst und ihre Möhre. Aber die Menschen hinter Kasse, Theke und Regal? Die sollen tun, wofür sie bezahlt werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Mensch hinter der Rolle spielt keine Rolle. Er ist mir in erster Linie egal. Das klingt ruppig, wird aber durchaus so gelebt.

Leberwurst und Orientierung

Doch das ist nicht der Königsweg des Lebens. Das spürte ich einen Moment später. Herzhafter Duft von Pfälzer Leberwurst wehte mir in die Nase und begleitend ein Orientierungswort für das neue Jahr in den Sinn: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ Das hatte Paulus von Tarsus an eine Kirche nahe von Athen geschrieben. Und ich sehe keinen Grund, warum Menschen im Supermarkt ausgenommen sein sollten, wenn er doch von ‚Alles‘ schreibt.

Die unmissverständliche Aufforderung, ‚alles in Liebe geschehen zu lassen‘ ist seit 2.000 Jahren so schlicht wie anspruchsvoll. Und bis heute erwünscht. Die Onlineplattform Statista vermeldete jüngst, dass 90 Prozent aller Deutschen Nächstenliebe und Barmherzigkeit in ihrem persönlichen Alltag als wichtig empfinden. Wahrscheinlich aber außer an der Käsetheke. Denn mich beschleicht das Gefühl, dass ein Großteil der 90 Prozent es zu 100 Prozent schätzt, wenn andere ihnen gegenüber barmherzig und liebevoll handeln. Bei der Umsetzung andersherum scheint es hingegen gewaltig zu knarzen. Sonst müsste es in unserem Land anders aussehen, nicht wahr? Und unsere guten Gründe, das Gute immer wieder nicht zu tun, sind bestenfalls gesellschaftlich akzeptierte Erklärungen. Meistens sind es nur Ausreden. Und in keinem Fall machen sie irgendetwas besser.

Der Liebe eine Gestalt geben

Paulus jedoch hätte wahrscheinlich an der Verkäuferin und mir seine Freude gehabt. Beide waren wir aus unseren Rollen als Angestellte und Kunde herausgetreten. Wir hatten einander als Menschen gesehen und uns etwas getan, was den Tag würziger machte. Ein simpler Schritt raus aus „Istmiregalien“. Um so was in dieser Richtung dürfte es in der Schrift an die frühe Kirche gegangen sein. Und so könnte ein kleiner Schritt auf einem langen Weg aussehen, wenn Menschen sich der Jahreslosung stellen. Sie finden weder Ausreden noch die Liebe nur gut. Vielmehr ringen sie darum, der Liebe eine Gestalt zu geben. Und zwar jeden Tag.

Weil nun ein Tag nicht nur aus einem Moment besteht, macht die Aufforderung auch über die Theke hinaus Sinn. Ich für meinen Teil will mich zudem nicht darauf ausruhen, dass Gott mit meinen Begrenzungen und Mängeln klar kommt. Mit der Aufforderung zur Liebe mutet er mir etwas zu. Aber ist es nicht auch eine Ehre, wenn mir jemand etwas Gutes zutraut?

Bevor ich meinen Käse eingepackt hatte, erzählte mir die Verkäuferin schmunzelnd aus ihrer Ausbildungszeit. Da hatte ihr Chef mal gesagt, sie solle die Löcher im Schweizer Käse irgendwie flicken. Wie sähe das denn aus! Mit einem Augenzwinkern verriet sie mir, den Alpenkäse damals gegen einen Laib Gouda ausgetauscht zu haben. Der Ausbilder habe sich kaputt gelacht.