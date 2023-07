Wo ist die Abkürzung zur Freude?

Gottes Ebenbild soll der Mensch sein. Wirklich? Ein Text über orientalische Gewürze, Künstliche Intelligenz und schöpferisches Handeln.

Unter dem Kopftuch schaute große Freundlichkeit hervor. Die Mitarbeiterin des Ünver Marktes schlenderte vor mir her durch die engen Regalreihen, bis wir direkt vor dem Dattelsirup standen. Nach diesem hatte ich mir bislang vergeblich den Hals verrenkt. Et voilà!

Dann ging es in derselben zielstrebigen Gelassenheit weiter zu den Gewürzen. Za’atar sollte hier irgendwo sein! Neben wildem Thymian und Sumach ist auch Sesam ein wichtiger Bestandteil dieser Gewürzmischung. Ah ja, und da wartete bereits das gesuchte Glas. Noch ein freundliches Nicken und die Frau nahm ihre unterbrochene Arbeit wieder auf.

Ich griff noch zu getrockneten Maulbeeren und ließ mir einen runden Schafskäse einpacken. Ein wenig stolz aber war ich, diese arabische Gewürzmischung aufgetrieben zu haben. Richtig; sie war in Dortmund nicht leicht zu finden. Aber das bedeutete nicht, dass sie nicht zu bekommen war.

Wie so oft im Leben wollte der Weg zu diesem Gewürzregal gefunden sein. Es gab bisher aber auch keine Notwendigkeit, ihn zu beschreiten. Denn lange Zeit hatte das Jerusalem-Kochbuch von Yotam Ottolenghi in unserem Wohnzimmer lediglich einen Notenständer verziert. Hinter dem traditionell bemusterten Leineneinband verbargen sich verführerisch fotografierte Rezepte. Ob sie so gut waren, wie sie aussahen? Das weckte meinen Pioniergeist. Ich musste die Gerichte nur zubereiten. Dem stand neben einer nahezu lähmenden Trägheit zunächst noch die Fahrt zum Markt in Hörde im Weg. Doch der Pioniergeist wollte sich auch nicht lächerlich machen.

„Wenig niedriger als Gott … „

Lieferservice geht natürlich schneller und verlangt weniger eigene Energie. Wir Menschen nehmen dafür sogar eine bescheidene Qualität in Kauf. Und es gibt eben kaum etwas, was man nicht schlechter herstellen und billiger verkaufen kann. Diesen Gedanken des Londoner Sozialreformers John Ruskin hatte ich mir mal gemerkt.

Gleichzeitig bewegte mich, dass mir mein Schöpfer weniger die Uhr als die Zeit geschenkt hatte. Und sollte ich meine Vorstellungskraft nicht, angeregt von ihm, schöpferisch einsetzen? Denn wer weiß schon, wie lange gestaltende Tätigkeiten in einem Leben noch möglich sind?

Nun ja, meinen verschwitzen Rucksack hatte ich beiseite gestellt, das Rad hatte sich wieder an die Flurwand gelehnt und vier Rote-Bete-Knollen garten schließlich im Backofen völlig stress- und fettfrei vor sich hin. Knapp eine Stunde Extremsauna von 200 Grad! Die roten Knollen beanspruchten diese Zeit. Sonst könnten sie meine Freude nicht vollkommen werden lassen. Mit einem erdigen, und ich sage mal, heimatlichen Duft räumten sie alle Unruhe in mir aus. Ich finde, mehr Erfüllung im Dasein geht für ein Rübengemüse nicht. Bei mir sieht das etwas anders aus. Kühne Bibelübersetzer bringen zu Papier, dass wir Menschen wenig niedriger als Gott erdacht seien. Ist das nicht neben einem großen Geheimnis auch eine große Ehre? Obwohl, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann bin ich manchmal etwas ratlos. Ich frage mich: Wie sieht Gott wohl aus, wenn das, was ich da vor mir sehe, sein Ebenbild sein soll? Dann schließe ich schnell meine Augen und denke lieber wieder an die große Ehre: wenig niedriger als Gott.

An den Rote-Bete-Rüben verbrenne ich mir ein paar Minuten später die Finger. Gelernt ist eben gelernt – oder eben nicht! Wenn die so schmecken wie sie duften! Schließlich kommen noch der Dattelsirup, Joghurt und Za‘atar zum Einsatz. Der Mixer heult auf wie ein Rennboot mit 110km/h. Dann ist das Püree bereit, es krachen zu lassen.

Ich möchte mein Leben nicht von KI prägen lassen

Inzwischen ist auch mein Hemd wieder trocken, was ich beim Radeln auf den zehn Kilometern zum Markt durchgeschwitzt habe. Das alles gehört für mich zu meinem vollkommenen Glück dazu. Das kann ich nicht abkürzen. Und ich glaube, dass ich es auch nicht will. Und vielleicht höre ich deshalb die Lobgesänge auf den Segen der Künstlichen Intelligenz mit Unverständnis. Ich möchte mein Leben nicht von KI prägen lassen. Mir reicht es völlig, als Gottes Ebenbild zu leben. Aber wenn doch KI mehr weiß und kann als ich? Das ist für mich keine ganz neue Erfahrung. Soviel konnte und wusste ich noch nie. Das hat mich aber selten gebremst, glücklich zu leben.

Zurzeit komme ich immer wieder mal auf Goethes Zauberlehrling. Der Kollege hatte seine Welt keineswegs im Griff. Und Atomwaffen und Kraftwerke sind doch historische Beispiele dafür, wie Dinge aus dem Ruder laufen können. Einst hochgepriesen, sind sie für viele Menschen heute Symbole für Untergang und Verderben. Weiß ich, womit ich rechnen muss, wenn ich Künstliche Intelligenz mit Begeisterung umarme?

Zu sagen, dass das dunkelrote Püree sehr lecker war, wäre lächerlich. Da waren meine Frau und ich uns einig. Eher öffnete sich ein Türspalt, der mich einlud, die Welt meiner Sinne bereichern zu lassen. Jerusalem Kochbuch, du bist wunderbar!

Eine übrig gebliebene Knolle aß ich aus reiner Freude noch einfach so. Zusätzlich. Am nächsten Tag war mein Stuhl sowas von rot! Mein lieber Herr Gesangsverein! Aber das will ja wieder keiner so genau wissen.