Worauf sollte ich kommen?

Moderne Kunst ist nicht jedermanns Sache. Bei einem Museumsbesuch kommt Tom Laengner ins Grübeln über ein weißes Bild – und davon ausgehend über das Wesen Gottes.

Manche sagen, es gäbe Bilder, die aussehen, als hätte man eine Katzenfamilie mit Farbe übergossen und über eine Leinwand gejagt. Andere tuscheln über jene Sorte Kunst, die ihrer Meinung nach im Leistungsbereich eines Grundschulkindes läge. Doch leider kann keine Katzenfamilie von ihrer Kunst leben. Und die Grundschulcommunity reitet, kickt oder zockt gerne. Zeitgenössische Kunst zu entwickeln, ist unangesagt. Als verzwickten Teil des Kunstschaffens empfinde ich, dass man erst mal darauf kommen muss. Viele Dinge im Leben sind nicht so offensichtlich, wie ein knallroter gebratener Bauch unter der prallen Sonne der Costa Blanca. Und auf die muss ich als Mensch erst kommen.

Darüber sann ich nach, als ich vor einem weißen Bild von Ulrich Erben hockte. Der Düsseldorfer Künstler war auf etwas gekommen. Und die Sammlung im Kunstmuseum Bochum hatte die Arbeit überzeugt. Sie klebten drei Arbeiten des Düsseldorfer Künstlers Ulrich Erben an die ohnehin weiß gestrichene Wand. 1971 hatte Erben gewagt, mit weißer Farbe drei weiße Rechtecke auf unbehandelte Leinwand zu malen. Vielleicht hatte er die Farbe einfach über! Als Triptychon präsentiert das Museum das Ergebnis. Wie drei stille Brüder hängen sie nebeneinander an der Wand und rühren sich nicht von der Stelle.

Unser Hirn – „medienverbeult“

Da hockte ich also vor einem Bild, auf dem nichts zu sehen war. Außer dem matten Weiß und den vertrauten Formen. Und ich fühlte mich frei und wohl. Ob Kunstschaffende vielleicht genau dazu auf unserer immer noch schönen Welt sind? Sie sollen unseren medienverbeulten Hirnen das schwer Denkbare leichter werden lassen. Frische Luft für den Geist!

Das wäre nicht schlecht. Denn in unserer Gesellschaft fühle ich mich immer wieder gedrängt, mich für eine Seite zu entscheiden. Ich stehe auf der einen oder auf der anderen. Klare Kante wird erwartet. Das bedeutet in etwa, Bekenntnis abzulegen. Immer wieder sprechen Menschen von Zeitenwende. Und da gäbe es Gebote der Stunde, die als alternativlos dargestellt werden. Ohne die Bibel wäre ich vielleicht nie drauf gekommen, allgemein gültiges infrage zu stellen. Da musste ich aber erst einmal drauf kommen.

Was ist alternativlos?

Ich sag‘ mal so: Alternativlos erschienen die Dinge schon immer. Vor mehr oder weniger 4.000 Jahren erschienen Menschenopfer alternativlos. Moloch wollte das so. Den kennt heute kein Mensch mehr. Damals hielt Moloch einen unangefochtenen Platz in der Mitte der Gesellschaft. Die damit verbundenen Opfer von Kindern waren ein Gebot der Stunde. Das wusste auch ein Mann, der Abraham hieß und bis heute ein Held in deutschen Kindergottesdiensten ist. Und weil er damals ganz Kind seiner Zeit war, zeigte er sich bereit, seinen Sohn als Opfer zu schlachten. Ganz so, wie sein Gott, also nicht Moloch, es ihm nahegelegt hatte. In meinen Ohren klingt das bizarr! Menschenopfer für alternativlos zu halten, brächte mich heute hinter Gitter. Damals wurde Abraham für seine Entschlossenheit möglicherweise beklatscht.

In den Tagen der phönizisch-kanaanäischen Opferriten waren Opfer jedenfalls ein widerlich blutiges Geschäft. In unseren Tagen opfern wir auch. Allerdings fließt dabei kein Blut. Schließlich sagen manche, wir opfern unsere Kinder immer wieder unserem Wohlstand oder einer Berufslaufbahn. Aber in beiden Fällen blieb das Glück der Kinder auf der Strecke. Vielleicht war Abraham ein Opfer seiner Zeit. Denn in seinem langen und intensiven Leben hatte er durchaus mit Gott diskutiert. Hier nicht. Aber er war kein Unmensch. Es bereitete ihm seelische Schmerzen, sein Metzgermesser wetzen zu müssen. Aber wie hätte er darauf kommen sollen, sein Gott sei radikal anders als der Gott der Mehrheitsgesellschaft?

Gott ist ganz anders

Doch dann macht Gott klar: Das Gebot der Stunde war nicht sein Gebot. Ganz und gar nicht! Der Gott Abrahams war nicht nur ein bisschen netter oder stilvoller. Er war ein ganz anderer. Aber darauf war Abraham bisher nicht gekommen. Dann schon. Und es wurden nie wieder Kinder geopfert. Gott ging es darum, zu zeigen: ‚Ich bin der ganz Andere. Und das werde ich auch immer bleiben‘. Wie gut wäre es, ihn aufrichtig zu befragen, anstatt akademisch über ihn nachzudenken.

Neben dem erwähnten weißen Bild ohne Titel hing die Landschaft blau-orange von Kuno Gonschior aus Wanne-Eickel. Ganz klar: Hier war die Katzenfamilie auf Koks von der Leine gelassen worden. Ich fand den Eindruck der Farbflecke in ihrer flirrenden Leichtigkeit ganz wunderbar. Schön, dass Gonschior darauf gekommen war.