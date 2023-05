Pastor und Bestsellerautor: Timothy Keller verstorben

Der bekannte US-Pastor und Theologe Timothy Keller ist tot. Er verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 72 Jahren im Kreis seiner Familie in New York City. Er litt seit mehreren Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Keller galt als einer der einflussreichsten US-Pastoren der Gegenwart. 1989 gründete er in New York City die Redeemer Presbyterian Church, die er bis 2017 leitete. Wichtig war ihm die Einbettung und Vernetzung der Gemeinde im urbanen Kontext. Dazu zählte auch die Unterstützung sozialer Projekte. Er engagierte sich für Gemeindegründungen, die Schulung von Gemeindeleitern und schrieb über 20 Bücher, darunter den Bestseller „Warum Gott? Vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit„.

Das Medienmagazin PRO hat Keller anlässlich seines Todes einen ausführlichen Artikel gewidmet.

Timothy J. Keller, husband, father, grandfather, mentor, friend, pastor, and scholar died this morning at home. Dad waited until he was alone with Mom. She kissed him on the forehead and he breathed his last breath. We take comfort in some of his last words…