Für die Kirche sei es „nicht immer sinnvoll, eine weitere NGO zu sein“, findet Julia Klöckner. Die neue Bundestagspräsidentin ist bekennende Katholikin.

Welche Bedeutung hat die Stimme der Kirche im Bundestag? Bundestagspräsidentin Julia Klöckner äußert im Interview mit Domradio ihren Wunsch nach einer Kirche, die vor allem in ethischen Fragen „standhaft ist und nicht automatisch schaut, ob es Applaus gibt oder nicht.“ Sie solle jedoch nicht glauben, „eine weitere NGO zu sein und sich zu Tagespolitik“ äußern zu müssen.

Ihre Kritik an der Kirche sei „häufig aus innerer Verbundenheit gewachsen“: So weist Klöckner beispielsweise auf ein mangelndes Seelsorge-Angebot während der Corona-Pandemie hin. Wenn es um Fragen gehe, „was der Mensch darf oder was er nicht darf, dann sind das Punkte, wo unsere Kirche auch mit Blick auf Bewahrung der Schöpfung durchaus die Stimme erheben kann und auch sollte.“

Link: Bundestagspräsidentin Klöckner wünscht sich starke kirchliche Stimme (Domradio)

