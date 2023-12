Das Christentum wächst global überraschend stark

In Deutschland schrumpft die Zahl der Kirchenmitglieder, weltweit steigt die Anzahl der Christen dagegen auf 2,6 Milliarden. Die meisten Christen leben inzwischen in Afrika.

In Deutschland leeren sich die Kirchen. Weltweit sieht dies ganz anders aus: im Jahr 2023 habe die Zahl der Christen weltweit erstmals die Marke von 2,6 Milliarden Menschen überschritten, meldet n-tv. Zurzeit wachse das Christentum mit einer Jahresrate von 1,18 Prozent im Jahr, also gut 30 Millionen Gläubigen. Insbesondere in Afrika und Amerika würden die Zahlen deutlich steigen, vor allem bei den Freikirchen.

Die Zahlen stammen laut n-tv aus der „Study of Global Christianity“ von Religionsforschern aus Boston. Sie deckten sich mit anderen Studien, so vom PEW Research Center in Washington und den Einzeldaten der christlichen Kirchen.

Christenverfolgung wächst ebenfalls

Zugleich wachse aber auch die Christenverfolgung weltweit. Insbesondere im arabischen Raum, aber auch in Indien und Nordkorea würden Christen wegen ihres Glaubens massiv bedroht, zum Teil brutal verfolgt und mit dem Tod bedroht. „Es ist nicht erforderlich, in die Katakomben oder ins Kolosseum zu gehen, um die Märtyrer zu finden: Die Märtyrer leben jetzt, in zahlreichen Ländern“, sagte Papst Franziskus zum Thema Christenverfolgung.

