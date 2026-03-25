Ökumene: „Das Gemeinsame ist stärker als das Trennende“

Wie geht die Ökumene mit Spaltungen, Genderfragen und schrumpfenden Kirchen um? Antworten von Christopher Easthill, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland.
Der anglikanische Reverend Christopher Easthill ist seit 2025 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK). Im Interview mit dem Eulemagazin widerspricht er der verbreiteten Wahrnehmung eines pauschalen kirchlichen Bedeutungsverlustes. Zwar schrumpfen die beiden großen Kirchen deutlich, doch es gebe auch wachsende Kirchen – „in vielen Fällen beeinflusst durch die Migration“, so Easthill. Vor allem orthodoxe Gemeinden verzeichnen steigende Mitgliederzahlen, während manche freikirchliche Werke nach der Corona-Pandemie erst wieder Tritt fassten.
Für Easthill bedeutet die kirchliche Landschaft vor allem eines: Vielfalt. Die ACK sei „ein lebendiges Beispiel dafür, wie man zusammenarbeiten kann, ohne bei allen Themen gleicher Meinung zu sein.“ Unterschiedliche Positionen gebe es beispielsweise beim Umgang mit Geschlecht und Gender, der Anerkennung von LGBTQI+ und Abtreibung. „Wir versuchen, mit gegenseitigem Respekt vor den Traditionen und Positionen des anderen miteinander im Gespräch zu bleiben“, sagt der ACK-Vorsitzende und betont: „Das Gemeinsame, wofür wir eintreten, ist stärker als das Trennende.“ Das sei nicht nur eine Phrase, sondern ökumenische Erfahrung.
Im Gespräch kritisiert der ACK-Vorsitzende die Versuche der AfD, einen Keil zwischen die von der Partei „verächtlich“ als „Kirchensteuer-Kirchen“ bezeichneten beiden großen Kirchen sowie evangelische Freikirchen und orthodoxe Kirchen zu treiben. Dieses Bild sei eine „Karikatur“ der Realität, die zurückgewiesen werden müsse, so Easthill. Die ACK hatte im Februar eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht. „Mir war das auch deshalb sehr wichtig, weil ich unsere Kirchen […] als Gegenbild zur Polarisierung in unserer Gesellschaft empfinde, wie sie die AfD immer wieder fördert.“ Tatsächlich arbeiteten die verschiedenen Kirchen strukturell und in den Werken „eng zusammen“, sagt Easthill und betont: „Uns verbinden gemeinsame Überzeugungen zu vielen wichtigen Themen in unserer Gesellschaft.“
Christopher Easthill ist Priester der Gemeinde St. Augustine of Canterbury in Wiesbaden.
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ist der Zusammenschluss von derzeit 25 Kirchen unterschiedlicher Traditionen – darunter katholische, evangelische, orthodoxe und freikirchliche Gemeinden.
>>> zum kompletten Interview im Eulemagazin
Die früher großen Kirchensteuerkirchen als Gegenbild zur Polarisierung in unserer Gesellschaft? Da beide Kirchen in weiten Teilen politische Vorfeldorganisationen der Grünen geworden sind, befeuern sie die Polarisierung!
Sonst: Die Kirchensteuer ist ein großes Problem bei den früher großen Kirchen. Sie ist biblisch nicht begründbar und sorgt nur für Geldverschwendung und bürokratische Wasserköpfe. Sie blockiert eine sinnvolle Weiterentwicklung und bindet die Kirchen zu sehr an den Staat.
Dort wo es keine Kirchensteuer gibt, sind die Kirchen jung und lebendig.
Zu den Freikirchen: Ich weiß nicht woher Reverend Christopher Easthill seine Informationen her hat, aber die Freikirchen haben mit ihren offenen Angeboten während der Coronazeit die Lücken gefüllt, die von der Seelsorgsverweigerung der Kirchensteuerkirchen entstanden ist. In vielen Teilen Deutschlands haben Freikirchen nicht nur eine größere Reichweite als die Kirchensteuerkirchen, sondern auch eine viel gesündere Altersstruktur.
Der Versuch, Kritik an staatlichrn Kirchensteuereinzug und Staatsfinsanzierung als rein rechtsextremen AfD-Thema zu brandmarken, ist sehr durchschaubar und mehr als verwerflich.
Die Kritik daran ist viel älter als die AfD und geht weit über diese hinaus. Hier ist die AfD eher auf einen Zug gesprungen. Und das bedeutet nicht, dass dieser deshalb in die falsche Richtung fährt.