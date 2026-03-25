Ökumene: „Das Gemeinsame ist stärker als das Trennende“

Wie geht die Ökumene mit Spaltungen, Genderfragen und schrumpfenden Kirchen um? Antworten von Christopher Easthill, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland.

Der anglikanische Reverend Christopher Easthill ist seit 2025 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK). Im Interview mit dem Eulemagazin widerspricht er der verbreiteten Wahrnehmung eines pauschalen kirchlichen Bedeutungsverlustes. Zwar schrumpfen die beiden großen Kirchen deutlich, doch es gebe auch wachsende Kirchen – „in vielen Fällen beeinflusst durch die Migration“, so Easthill. Vor allem orthodoxe Gemeinden verzeichnen steigende Mitgliederzahlen, während manche freikirchliche Werke nach der Corona-Pandemie erst wieder Tritt fassten.

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Für Easthill bedeutet die kirchliche Landschaft vor allem eines: Vielfalt. Die ACK sei „ein lebendiges Beispiel dafür, wie man zusammenarbeiten kann, ohne bei allen Themen gleicher Meinung zu sein.“ Unterschiedliche Positionen gebe es beispielsweise beim Umgang mit Geschlecht und Gender, der Anerkennung von LGBTQI+ und Abtreibung. „Wir versuchen, mit gegenseitigem Respekt vor den Traditionen und Positionen des anderen miteinander im Gespräch zu bleiben“, sagt der ACK-Vorsitzende und betont: „Das Gemeinsame, wofür wir eintreten, ist stärker als das Trennende.“ Das sei nicht nur eine Phrase, sondern ökumenische Erfahrung.

Im Gespräch kritisiert der ACK-Vorsitzende die Versuche der AfD, einen Keil zwischen die von der Partei „verächtlich“ als „Kirchensteuer-Kirchen“ bezeichneten beiden großen Kirchen sowie evangelische Freikirchen und orthodoxe Kirchen zu treiben. Dieses Bild sei eine „Karikatur“ der Realität, die zurückgewiesen werden müsse, so Easthill. Die ACK hatte im Februar eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht. „Mir war das auch deshalb sehr wichtig, weil ich unsere Kirchen […] als Gegenbild zur Polarisierung in unserer Gesellschaft empfinde, wie sie die AfD immer wieder fördert.“ Tatsächlich arbeiteten die verschiedenen Kirchen strukturell und in den Werken „eng zusammen“, sagt Easthill und betont: „Uns verbinden gemeinsame Überzeugungen zu vielen wichtigen Themen in unserer Gesellschaft.“

Christopher Easthill ist Priester der Gemeinde St. Augustine of Canterbury in Wiesbaden.

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ist der Zusammenschluss von derzeit 25 Kirchen unterschiedlicher Traditionen – darunter katholische, evangelische, orthodoxe und freikirchliche Gemeinden.

>>> zum kompletten Interview im Eulemagazin