Sächsischer Bischof Bilz: Durch Gebet die Einheit der Christen fördern

Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Sachsen (EVLKS), Tobias Bilz, hat die ökumenische Gebetsaktion „Gemeinsam vor Pfingsten“ am 30. Mai mitinitiiert – gemeinsam mit anderen Leitern wie Gebetshaus-Gründer Johannes Hartl und ICF-Pastorin Frauke Teichen. Die Aktion soll das Miteinander stärken.

Von Norbert Abt

Bischof Tobias Bilz betont die ökumenische Ausrichtung des Gebets am 30. Mai. „Das Gebet von Christen aus verschiedenen Konfessionen ist geradezu eine Voraussetzung für Segen. Ich vergleiche Uneinigkeit zwischen Christen mit einem Gefäß, das Risse hat. Da rinnt das Wasser einfach durch“, sagt Bilz. „Und so fließt der Segen einfach weg, den Gott uns schenken will, wenn wir kein Miteinander haben, uns abgrenzen oder streiten.“ Demgegenüber sei das gemeinsame Gebet ein Ort der Kraft.

Angesichts der vielen Trennungen sei es geboten, nicht die Risse zu befördern, sondern das Miteinander. Ihm seien beispielsweise auch die Beziehungen zu freikirchlichen und freien Gemeinden wichtig. Hier erlebe er „eine große Ernsthaftigkeit und Sehnsucht“.

Mit Blick auf den Mitgliederschwund und die vielen kirchlichen Skandale, sehnten sich viele Christen nach „einem neuen Pfingsten“, denn wir brauchen „Geist und Leben“. Da gibt es unter vielen Christen eine „Sehnsucht nach Erneuerung und neuem Leben“.

Für den Frieden in der Ukraine beten

Kurz nach Ausbruch des Ukrainekrieges rief Bilz zum Gebet für den Frieden auf. „Beten und Tun sind unsere ureigenen Möglichkeiten, als Christinnen und Christen in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen“, sagt der Landesbischof. „Mit diesem Gebet für den Frieden wollen wir auch ein Zeichen setzen für unsere Glaubensgeschwister im Baltikum und in Belarus, in Russland und der Ukraine.“

Trotz Krisen und Akzeptanzverlust trauen viele Menschen den Kirchen zu, „Frieden zu stiften“. Wichtig sei ihm bei den Friedensgebeten eine Sprache, die keinen der Kriegsbeteiligten ausgrenze.

Es gibt kein richtiges Beten

Allzu oft gebe es die Vorstellung bei Menschen, dass es wichtig sei, „es beim Gebet richtigzumachen, damit es wirkt“. Doch, wie gebetet werde, in welcher Haltung und mit welchen Worten sei etwas „intimes und ganz persönliches“, es müsse vielmehr dem entsprechen, „was ich selbst empfinde und denke“.

Für Bilz ist das persönliche Gebet auch eine Gelegenheit, Gott die eigene Hingabe auszudrücken. Es gehe darum „Gott unseren Verstand und Willen, unsere Kraft und unser Gefühl, unsere Möglichkeiten und Grenzen, unsere Stärken und Schwächen, einfach alles zu bringen“, meint Bilz, „und ihm ganz schlicht zu sagen: ‚Sei du der Herr heute.‘ Das macht etwas mit mir und die Haltung, in der ich durch den Tag gehe.“

So betet der Landesbischof täglich Martin Luthers Morgensegen, in dem es heißt: „Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände.“

Die Gebetsaktion „Gemeinsam vor Pfingsten“ wird am 30. Mai ab 19 Uhr live aus der Dresdener Kreuzkirche gestreamt und ist auf YouTube, Bibel-TV und Sachsen Fernsehen zu sehen.