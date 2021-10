Sexueller Missbrauch: EC-Verband kümmert sich um Prävention

- Werbung -

Im Rahmen einer Vertreterversammlung in Wiesbaden hat sich der Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) einstimmig auf Mindeststandards zur Prävention sexuellen Missbrauchs geeinigt. Jeder Mitarbeitende ab 14 Jahren muss ab sofort ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und einen Verhaltenskodex unterschreiben, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes. Außerdem benennt jeder Landesverband einen Beauftragten für Kinderjugendschutz und eine Vertrauensperson. Zusätzlich wird es Schulungen und Sensibilisierungen zum Thema Kinderjugendschutz geben. Es besteht eine Meldepflicht von Fällen sexualisierter Gewalt und der EC-Verband verpflichtet sich ein Schutzkonzept zu erstellen.

Der Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.V. mit Sitz in Kassel engagiert sich seit mehr als 120 Jahren in Deutschland für christliche Kinder- und Jugendarbeit. In wöchentlichen Gruppen werden über 40.000 junge Menschen erreicht. Die weltweite, überkonfessionelle EC-Bewegung hat ca. 2.000.000 Mitglieder und ist in etwa 50 Staaten aktiv.

Link: Hier finden Sie die Webseite des Deutschen EC-Verbands.