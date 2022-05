THE CHOSEN: Zweite Staffel erscheint auf Deutsch

Die erste Folge der zweiten Staffel von THE CHOSEN ist am Sonntag, dem 22. Mai, erstmalig auf Deutsch im Livestream zu sehen. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, DVDs vorzubestellen.

The CHOSEN Deutsch, Campus für Christus (CfC) und die Stiftung Christliche Medien (SCM) feiern mit einem Release-Abend den Startschuss der zweiten Staffel von THE CHOSEN auf Deutsch. Dabei soll die erste Folge gezeigt werden. Wann die komplette zweite Staffel als DVD und in der App erhältlich ist, wird Mitte der nächsten Woche bekannt gegeben, wie CfC auf Nachfrage von Jesus.de erklärte.

Der gesamte Release-Abend wird laut CfC ab 17.30 Uhr live auf dem YouTube-Kanal von THE CHOSEN Deutsch übertragen. Neben musikalischen Beiträgen, unter anderem Samuel von Harfst, gibt es Interviews und Informationen aus erster Hand vom eigens angereisten US-Team von THE CHOSEN.

Campus verlost Tickets für Release-Abend

Außerdem wird die erste Merch-Kollektion vorgestellt. Die Zuschauer vor Ort und im Livestream haben nach Angaben von CfC die Möglichkeit, DVDs vorzubestellen und mit dem Team zu interagieren. CfC verlost auf seinem Instagram-Kanal fünfmal zwei Tickets für den Release-Abend sowie zweimal das Begleit-Workbook THE CHOSEN experience.

Anschauen kann man THE CHOSEN über eine eigene App, kostenlos und ohne Registrierung. Die erste Staffel der auf sieben Staffeln angelegten Serie hat in der App über vier Millionen Views in Deutschland. Die DVD steht seit Erscheinen auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste mit inzwischen über 50.000 verkauften Exemplaren.

THE CHOSEN erscheint in Deutschland bei Gerth Medien. Gerth Medien gehört wie Jesus.de zur SCM-Verlagsgruppe.