Türkei: Angst unter Christen nach Angriff auf Kirche

Nach dem tödlichen Anschlag auf Gottesdienstbesucher in Istanbul beklagt ein katholischer Bischof wachsende Christenfeindlichkeit in der Türkei.

Am Sonntagmorgen waren zwei Maskierte während des Gottesdienstes in die katholische Kirche Santa Maria eingedrungen und hatten einen Mann erschossen. Später wurden sie von der Polizeit gefasst. Bei ihnen soll es sich um Mitglieder der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) handeln. Der IS reklamierte den Anschlag einige Stunden später via Telegram für sich. Die Täter seien dem Aufruf gefolgt, überall Christen und Juden zu töten. Während der Messe seien rund 40 Personen in der Kirche anwesend gewesen, heißt es in einem Bericht des Nachrichtenportals Asianews.

Insgesamt herrsche in der Türkei seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Beginn des Gaza-Kriegs ein „Klima wachsender Feindseligkeit gegenüber dem Westen im Allgemeinen und folglich auch gegenüber dem Christentum“, sagte der Apostolische Vikar Massimiliano Palinuro gegenüber Asianews. In der katholischen Gemeinde Istanbuls herrsche Angst, so der Bischof. Ein weiterer Faktor, der die Angreifer bewegt haben könnte, sei das Klima der Islamophobie, das im Westen um sich greife und wachse.

Mehr als 99 Prozent der Menschen in der Türkei sind Muslime. Der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge leben rund 180.000 Christen im Land.