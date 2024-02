Anonyme Geburt: Kein Auskunftsrecht für Kinder

Anonym geborene Kinder haben keinen Rechtsanspruch darauf, die Identität ihrer biologischen Eltern ohne deren Einverständnis zu erfahren. Dies hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden.

Im konkreten Fall ging es um eine Französin, die erst nach dem Tod ihrer Eltern erfahren hatte, dass sie als Baby adoptiert worden war. Sie beantragte daraufhin bei der zuständigen Behörde, die Identität ihrer biologischen Eltern zu erfahren. Außerdem stellte sie Fragen zur Staatsangehörigkeit ihrer Mutter, zur Krankengeschichte ihrer Familie und dazu, ob sie biologische Geschwister hatte.

Die Behörde ermittelte die Identität der biologischen Mutter, doch diese erklärte, anonym bleiben zu wollen. Daraufhin verweigerten die Behörden der Antragstellerin die Auskunft über die Identität der Mutter und stellten der Klägerin lediglich Daten zur Verfügung, die keine Rückschlüsse auf die biologische Mutter erlaubten – zu Recht, wie die Richter in Straßburg jetzt urteilten. (Englisch). Die Entscheidung der Behörde, die Identität der biologischen Mutter nicht preiszugeben, stelle zwar einen Eingriff in das Auskunftsrecht des Kindes dar, dieser Eingriff stehe jedoch in Einklang mit dem Gesetz, da er die Rechte und Interessen der biologischen Mutter schütze. Die Behörde und auch die französischen Gerichte hätten die Rechte gegeneinander abgewogen und formell korrekt entschieden.