TV-Tipp: „Wie Gott uns schuf“

Insgesamt 100 Gläubige, die im Dienst der katholischen Kirche in Deutschland stehen, outen sich in der ARD-Dokumentation „Wie Gott uns schuf“ (Ausstrahlung: 24. Januar, 20:20 Uhr, Das Erste) als „queer“, also nicht heterosexuell. Ganz persönlich erzählen sie vom Ringen um den Glauben, dem Wunsch nach Veränderung in der Kirche, Angst und Verletzungen. Die Betroffenen gehen durch ihre Beteiligung an der Dokumentation das Risiko ein, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Einige haben deshalb ihr Aussehen verfremden lassen.

Der Investigativjournalist Hajo Seppelt, bekannt als einer der renommiertesten Doping-Experten Deutschlands, recherchierte zehn Jahre lang zur Diskriminierung nicht-heterosexueller Menschen in der katholischen Kirche. Zu den Befragten zählen Priester, Ärzte, Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, Seelsorger und Sozialarbeiter. Die Dokumentation, die in Zusammenarbeit mit Katharina Kühn, Peter Wozny und Marc Rosenthal entstand, ist bereits jetzt in der ARD-Mediathek verfügbar.

Link: „Wie Gott uns schuf“ (ARD)