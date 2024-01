USA-Experte: Evangelikale sind „eisenharte Trumpisten“

Der Amerikanist Professor Johannes Volz erklärt, warum Donald Trump bei den US-Vorwahlen auf die Stimmen der Evangelikalen zählen kann.

In einem Interview mit der Tagespost prognostiziert Volz, dass Trump die Nominierung für die Republikaner kaum noch zu nehmen sei. Spannend sei eigentlich nur noch das Rennen um Platz zwei.

Volz widerspricht der These, das Verhältnis zwischen Evangelikalen und Trump habe sich zuletzt „abgekühlt“ – im Gegenteil. „Seit seinem Wahlsieg vor acht Jahren haben die Evangelikalen nicht nur ihren Frieden gemacht mit Trump. Sie haben sich immer stärker hinter ihn gestellt und verehren ihn nun. Beim Sturm auf das US-Kapitol vor drei Jahren sah man Flaggen, die Trump als Jesus zeigten. Das war nicht als Provokation gemeint.“ Dies sei ein Sinnbild dafür, wie Evangelikale ihr Verhältnis zu Trump betrachteten. Nach Ansicht des Amerikanisten sind Trumpisten und Evangelikale mittlerweile nicht mehr zwei unterschiedliche Gruppen mit gemeinsamen Interessen, sondern „die Evangelikalen gehören mittlerweile zu den eisenharten Trumpisten.“

Evangelikale fühlen sich verfolgt

Es gebe zwar Ausnahmen, wie den früheren Chef der Southern Baptist Convention, Russell Moore, doch den habe seine Kritik an Trump den Posten gekostet. Die Mehrheit der Evangelikalen sehe Trump laut Volz als „Verfolgten“. Zudem seien weite Teile der Evangelikalen überzeugt, dass das Christentum insgesamt in den USA „verfolgt“ werde. Dies sei zwar „absurd“, aber vermutlich sogar „der größte Kitt zwischen den Evangelikalen und Trump.“

Offen sei, wie gut Trump die Evangelikalen bei der kommenden Wahl mobilisieren könne. Zwar wünschten sich einige ein landesweites Abtreibungsverbot, es gebe aber andere, die ihr Ziel mit dem Ende von Roe vs. Wade bereits erreicht sähen. Dass die laufenden Gerichtsverfahren gegen Trump ihm auf dem Weg zur Nominierung durch die republikanischen Partei noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten, das glaubt Volz nicht.

Professor Dr. Johannes Völz ist Amerikanist und lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.