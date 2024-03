USA: Umfrage bestätigt religiösen Graben in der Gesellschaft

In politischen Fragen zieht sich ein tiefer Riss durch die Glaubensgruppen in den USA. Einigkeit besteht lediglich in einer Frage: Die große Mehrheit glaubt, dass Religion an Einfluss verliert.

Nach einer aktuellen Umfrage des „Pew Research Center“ favorisieren weiße evangelikale Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich den republikanischen Präsidentschaftsanwärters Donald Trump. Schwarze Protestanten und jüdische Amerikaner fühlen sich dagegen laut der Erhebung eher vom amtierenden demokratischen Präsidenten Joe Biden repräsentiert.

Christliche Amerikaner erklärten zu 46 Prozent, sie hätten eine positive Meinung von Trump. 33 Prozent sagten dies über den Katholiken Biden. Ungefähr die Hälfte der US-Amerikaner wünscht sich einen „sehr religiösen“ Präsidenten. Beide Kandidaten fallen in diesem Punkt durch: 13 Prozent der Befragten halten Joe Biden für sehr religiös, lediglich 4 Prozent Donald Trump. Rund 94 Prozent der Befragten gaben an, es sei ihnen wichtig bzw. sehr wichtig, dass der US-Präsident ein „moralisches und ethisches Leben“ führe.

In der Gesamtbevölkerung erhielten sowohl Biden als auch Trump keine guten Noten. 62 Prozent der Befragten sagten, sie hätten einen negativen Eindruck von Biden und 60 Prozent äußerten dies über Trump.

Konflikt zwischen Glauben und Gesellschaft

Die große Mehrheit der weißen Evangelikalen (71 Prozent) sagt, es bestehe ein Konflikt zwischen ihrem Glauben und der Gesellschaft. Jüdische US-Amerikaner und Atheisten äußerten diese Meinung zu je 59 Prozent. 80 Prozent der Umfrageteilnehmer vertraten die Auffassung, Religion verliere an Einfluss in den USA. Gespalten ist die US-Bevölkerung in der Frage, ob konservativ-religiöse bzw. liberale Kreise zu viel Einfluss in den Schulen ausüben. Ähnlich viele Pro- und Contra-Stimmen gibt es in der Frage, ob biblische Schriften einen größeren Einfluss auf US-Gesetze haben sollte.

Für diese Erhebung befragte das Pew-Institut im Februar nach eigenen Angaben 12.693 US-Amerikanerinnen und Amerikaner.

