„Weihnachten im Schuhkarton“ verschickt 200-millionstes Geschenk

Die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse führt seit 1993 die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ durch. Dieses Jahr soll die 200-Millionen-Marke geknackt werden.

Die weltweite Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bringt laut Pressemitteilung dieses Jahr das 200-millionste Geschenkpäckchen auf den Weg. Auf der Webseite der Aktion kann ab sofort eingesehen werden, wo dieses Jahr Geschenkkartons abgegeben werden können. Die nationale Abgabewoche läuft vom 7. bis 14. November.

Samaritan’s Purse schickt unter anderem Transporte in die Ukraine. Kirchengemeinden verteilen die Geschenke vor Ort an bedürftige Kinder. „Kinder auf der ganzen Welt müssen heute mehr denn je erfahren, dass Gott das letzte Wort hat, nicht Krieg, Zerstörung, Not und Elend. Gott liebt jedes Kind!“, sagt Sylke Busenbender, Vorstand von Samaritan’s Purse. „Mit der Aktion kann man Liebe an dunkle und lieblose Orte schicken.“

Leere Schuhkartons bestellen

Bis Anfang November können die Teilnehmenden einen Schuhkarton mit neuen Geschenken wie Schulmaterial, Hygieneartikel, Spielzeug und Kleidung füllen. Außerdem empfiehlt die Hilfsorganisation eine Geldspende von zehn Euro pro beschenktem Kind. Wer keine leeren Schuhkartons besitzt, kann welche bestellen. Im Anschluss an die Geschenkvergabe hat jedes Kind die Möglichkeit am Kurs „Die größte Reise“ teilzunehmen, wo es mehr über Jesus erfährt. Über vier Millionen Kinder weltweit nahmen 2021 daran teil.

„Weihnachten im Schuhkarton“ entstand 1990 in Wales und wird seit 1993 von Samaritan’s Purse durchgeführt. Die Aktion erreichte 2021 nach eigenen Angaben mehr als zehn Millionen Kinder. Der Wert der Sachspenden entsprach rund 19 Millionen Euro. Mehr als 9.000 Ehrenamtliche und rund 500 Kirchengmeinden beteiligten sich.