Im Fokus unserer Hilfsaktionen stehen die Menschen in der Ukraine und den benachbarten Ländern. Wir wollen Menschen in Not helfen und ihnen damit ein praktisches Zeugnis von Gottes Liebe bringen.

Das sind die Möglichkeiten auf einen Blick:



1. GEBET

Es geht darum, für Geflüchtete und Menschen in Not zu beten.



2. SPENDEN

Es geht darum, die Erstversorgung von Geflüchteten in unseren Partnergemeinden und Hoffnungszentren mit Spenden zu unterstützen.



3. LEBENSMITTELPAKETE PACKEN

Es geht um die Versorgung von Flüchtlingsfamilien, die in Flüchtlingslagern, Gemeinden oder Hoffnungszentren untergekommen sind.

Um unsere Partnergemeinden im Dienst unter Flüchtlingen zu unterstützen, bringen wir humanitäre Hilfsgüter mit unseren Transporten in die Ukraine und benachbarte Länder wie Moldawien und Rumänien, vor allem Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel. Mit unseren ersten Hilfstransporten konnten wir 72 Tonnen an Hilfsgütern in die Ukraine liefern und verteilen. Weitere Hilfstransporte sind geplant.

WICHTIG: Mit den Hilfsgütern geben wir Neue Testamente und evangelistische Broschüren weiter.

Homepage: www.bibel-mission.de

Ansprechpartner: Albert Froese (Missionsleiter), info@bibel-mission.de

Spenden:

Projekt-Nr. 41 35 00

Spendenkonto:

Raiffeisenbank Aschaffenburg eG

IBAN: DE34 7956 2514 0006 9259 28



Online spenden: www.bibel-mission.de/spenden