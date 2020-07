Werbung

Dr. Thomas Kröck von der Akademie für christliche Führungskräfte möchte in einer Studie zum Thema „Christliche Gemeinde und Bewahrung der Schöpfung“ herausfinden, wie Christen zum Naturschutz stehen. Die Themen Klimawandel und Naturschutz hätten in den vergangenen Jahren in der Gesellschaft viel Aufmerksamkeit erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung: „Mit dem Auftrag, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren, (1. Mose 2,15) und zahlreichen weiteren Hinweisen zur Bedeutung der Schöpfung geht die Bibel auf diese Themen ein. Aber welche Bedeutung haben diese Themen für Christen und christliche Gemeinden in Deutschland?“ Christen aller Konfessionen sind eingeladen, an der anonymen Online-Umfrage teilzunehmen. Sie dauert etwa 30 Minuten. (nate)

LINK: Umfrage auf Soscisurvey