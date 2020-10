Corona-Ausbruch an der Bibelschule Brake (Radio Lippe)

Werbung

Die Bibelschule in Lemgo-Brake ist seit dem vergangenen Wochenende Corona-Hotspot: Inzwischen liegen mehr als 50 positive Tests vor, wie Radio Lippe berichtet. Für alle Betroffenen, die in Lippe wohnen, habe das Gesundheitsamt Quarantäne und einen Abstrich angeordnet. Für das Umfeld der Bibelschule seien heute außerdem weitere Test angeordnet. Sollten die Fallzahlen weiter ansteigen, müsse die Stadt sich vermehrt auf Einschränkungen einstellen, heißt es in der Meldung.