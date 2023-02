10 Gründe, die Bibel in den Originalsprachen zu lesen

- Werbung -

Wer Filme oder Serien einmal in der Originalsprache geschaut hat, will nicht mehr zurück zur deutschen Synchronfassung. Mit der Übersetzung geht einfach etwas verloren. Bibelübersetzer Peter Williams ist überzeugt, dass das auch für die Heilige Schrift gilt. Er nennt zehn Gründe, warum Pastorinnen und Pastoren die Bibel in den Originalsprachen lesen sollten:

Weil du Gott liebst Weil wir dadurch mit gutem Beispiel vorangehen Weil du über die Tiefe der Schrift staunen wirst Weil es noch nie so einfach war Weil es dir hilft, mit Überzeugung zu predigen Weil es dir helfen wird, Einzelheiten besser zu erkennen Weil du dadurch Themen und Zusammenhänge in der Bibel verfolgen kannst Weil du so falschen Vorstellungen entgegenwirken kannst Weil es deine Predigtvorbereitungen erleichtern wird Weil du nicht weißt, was du nicht weißt

