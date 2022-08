„Wir brauchen die Spannung zwischen großen Zielen und kleinen Brötchen“

Was Deutsche von Schweizern lernen können? Nicht immer gleich die Welt retten wollen, sondern auch kleine Lösungen finden, meint Ulrich Eggers.

Thomas Härry machte mich auf ein spannendes NZZ-Interview mit dem Schweizer Autor Thomas Hürlimann aufmerksam – der Mann ist Neuland für mich. 68er, der aus der Kloster-Karriere in Einsiedeln ausbricht, jetzt 20 Jahre Leben in Berlin hinter sich hat – und mit diesem Auslands-Blick auf einmal ganz anders über die Schweiz und genauso auch über die Frage nach dem Glauben redet. So als ob erst Distanz zum Gegenstand ganz neue Einsicht bringt. Könnte das für den Glauben genauso gelten wie für patriotische Einsichten?

Den Deutschen attestiert er, dass sie zu ständig hyper-idealistisch von oben nach unten denken und damit die Schweizer Bodenständigkeit negativ infizieren: „Die Deutschen denken nie von unten nach oben; was eine Gemeinde in der Schweiz automatisch tut. Man stimmt ab: Wollen wir diesen Parkplatz, oder nicht? Das ist für einen Deutschen vollkommen irrelevant. Es geht immer um hehre Ziele: Wir retten die Ukraine, wir retten den Nordpol, wir retten die Natur.“ Spannende Beobachtung. Erklärt das unsere ständigen hoch-ideologischen Debatten über die großen Dinge und die Blockade für viel Pragmatisches im Alltag? Und wie spannend, dass die Grünen, die für diese fundamentalistische „Von-oben-Sicht“ ja Musterbeispiel sind, an der Macht auf einmal so viele Festungen schleifen, weil Politik, die auch umgesetzt werden muss, Pragmatismus und Kompromisse verlangt. Schönes Bild für Predigt, Lehre, Glaube und Leben. Nicht in dem Sinne, dass man immer lieber gleich kleine Brötchen backen sollte, sondern dass wir die Spannung zwischen großen Zielen und kleinen Brötchen brauchen. Und dass wir wohl gerade als Deutsche dringend lernen müssen, beide Seiten darin zu ehren: Wir brauchen große Ziele und Ideale. Und wir dürfen die alltäglichen kleinen Lösungen nicht gleich schlecht machen oder als falsche Alternative setzen. Leben geht nur in Spannungen. Wer sie einseitig auflöst, der landet in einer Einseitigkeit, die Probleme macht …

Der wohl am ehesten als Agnostiker zu bezeichnende Hürliman schreibt in seinem neuen Buch „Der Rote Diamant“ (Bild für die Geheimnisse des Glaubens, die es zu bewahren gilt), dass er in seiner 68er-Zeit versucht habe, diesen Diamanten zu stehlen und jetzt im Alter (er ist 71 und krebskrank …) merkt, dass es eigentlich darum gehen muss, diesen Diamanten – die ewigen Werte – zu beschützen. Finde ich eine interessante Analogie über die Lebensalter (mit 20 oder 40 glaubt man anders als mit 60 oder 70 oder 80 …). Viele Post-Evangelikale heute, die manches Halbverdaute oder Viel-zu-Steile aus ihrer Vergangenheit abschütteln und dabei so viel Wertvolles mit über Bord werfen. Oder im Grunde jeder, der seinen Kinderglauben und starre oder steile Regeln im Lauf seines Lebens renoviert oder revolutioniert – und dann oft entdeckt, dass (einfaches Beispiel …) nach der Abschaffung des allzu phrasenhaft-routinierten gut-pietistischen Tischgebetes dann auf einmal nicht die tolle kluge Alternative … sondern gar nichts kommt. Welche roten Diamanten gilt es heute zu retten?

Analog dazu Hürlimann mit einem anderen spannenden Satz „Im Religiösen ist ein vorschnelles Verständnis schlimmer als das Verharren im Geheimnis.“ Wow, darüber kann man als Konservativer genauso brüten wie als Post-Evangelikaler und Aufklärer …

