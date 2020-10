Die EKD erwägt, die Kirchensteuer für jüngere Mitglieder zu reduzieren, um sie vom Kirchenaustritt abzuhalten. Politikberater und Autor Erik Flügge hält dies für einen falschen Ansatz. Seiner Meinung nach hat die Kirche ein Relevanzproblem.

Werbung

Junge Menschen würden die Relevanz der Kirchen schlicht nicht mehr erkennen, sagte er am Montagabend in der Diskussionsrunde „Zweifeln erlaubt“ in Frankfurt am Main, gemeinsam veranstaltet von der Evangelischen Akademie Frankfurt, der „Evangelischen Sonntags-Zeitung“. Auch eine reduzierte Kirchensteuer ändere nichts an dem Charakter der Steuer als Austrittsgrund, solange die Kirchen nicht relevanter für das Leben junger Menschen würden, sagte Flügge, der aus Köln in die Runde zugeschaltet war: „Für die Frage von Relevanz ergibt eine Rabattierung keinen Sinn.“

Flügge plädierte dafür, Kindern und Jugendlichen „religiöse Ersterfahrungen“ zu ermöglichen, ähnlich wie bei der ökumenischen Bruderschaft von Taizé in Frankreich, wo jedes Jahr Tausende junger Menschen zusammenkommen. Außerdem sollten die Kirchen jedes Mitglied, ehe es steuerpflichtig werde, kontaktieren und ihm mitteilen, an welchen Stellen der Gesellschaft sie segensreich wirkten – wie in Kindertagesstätten, Gesundheit, Pflege und Trauerbegleitung. So mache die Kirche ihre Relevanz deutlich „und der Erstkontakt ist keine Zahlungsaufforderung“, sagte Flügge.

Torben Telder, Pfarrer der Wallonisch-Niederländischen Kirche Hanau, kann einer reduzierten Kirchensteuer durchaus etwas abgewinnen, wie er sagte: „Unternehmen geben ja auch Rabatt auf Produkte, um sie bekannter zu machen.“ Dies müsse aber mit verstärkter Mission verbunden sein. Seine Kirche verzichte auf einen Einzug der Kirchensteuer über das Finanzamt und bitte die steuerpflichtigen der rund 1.100 Mitglieder um einen Kirchenbeitrag in entsprechender Höhe.