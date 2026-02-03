Jesus in der Hölle?

Jesus ist „hinabgestiegen in das Reich des Todes“, heißt es im Apostolischen Glaubensbekenntnis. Was bedeutet das für uns?

Von Wolfgang Kraska

„Ich glaube an Jesus Christus, hinabgestiegen in das Reich des Todes.“ Aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis

Geben wir es zu: Mit diesem Abschnitt des Glaubensbekenntnisses betreten wir dünnes Eis. „Niedergefahren zur Hölle“ – so dramatisch lautete der Satz, der uns in diesem Teil der CREDO-Serie beschäftigt, bis zur sprachlichen Revision von 1971. Es ist die einzige Passage, die wirklich grundlegend neu formuliert wurde. Alles Übrige sind nur sprachliche Anpassungen. Wie kann so etwas sein?

Nur ein Wort für Hölle und Totenreich

Zum einen muss man wissen, dass es im Hebräischen nur ein gemeinsames Wort für das „Reich des Todes“ wie auch für die „Hölle“ gibt: scheol. Dafür gibt es Gründe. Für den Hebräer ist das Reich der Toten nicht durch friedlichen Schlaf oder eine Nicht-Existenz gekennzeichnet. Das entscheidende Merkmal ist vielmehr, dass Gott in der scheol (griechisch hades) nicht gelobt wird (Psalm 115,17f). Das wäre bei einer Nicht-Existenz völlig belanglos.

Nun aber wird mit dem Verweis auf das Lob Gottes die Beziehungsebene angesprochen. Der Mensch ist als Gottes Ebenbild auf Gott als Gegenüber angelegt, und deshalb ist Gott zu loben ein existenzielles Grundbedürfnis. Genau dieses aber wird im Totenreich nicht mehr möglich sein, obwohl es dort nach alttestamentlicher Vorstellung sehr wohl eine Form von Existenz gibt. Ich erinnere z. B. an die Totenbeschwörerin von Endor, die für Saul den Geist Samuels befragen soll (1. Samuel 28). Das ist zwar von Gott verboten. Für unseren Zusammenhang ist aber interessant, dass es sehr wohl möglich ist.

Insofern sind beide Fassungen des Credo durchaus legitime Übersetzungen des lateinischen Textes descendit ad infera. Aber beide sind für uns zugleich problematisch. Die alte Formulierung „niedergefahren zur Hölle“ klingt nach einem rasanten Absturz und löst die Vorstellung von brutalen Strafen und teuflischen Qualen aus. „Hinabgestiegen in das Reich des Todes“ klingt im Vergleich damit geradezu gemächlich und harmlos. Es unterstützt die Vorstellung, dass der Tod ein angenehmer, entspannter Schlafzustand sei.

Keine konkrete Bibelstelle

Der große Schwachpunkt der Aussage des Credo über die Höllenfahrt Christi besteht darin, dass es überhaupt keine Bibelstelle gibt, die das klar aussagt. Ganz anders ist es bei der Himmelfahrt Christi, dem Gegenpol zur Höllenfahrt. Fragen wir trotzdem, welchen Sinn es haben könnte, dass dieser Satz ins Credo aufgenommen wurde. Welche Aussage soll damit gemacht werden? Mir scheint, um das Anliegen zu verstehen, müssen wir tatsächlich beide Formulierungen als zusammengehörig und sich ergänzend und erklärend verstehen. Schauen wir uns deshalb die beiden Linien an, die sich damit verknüpfen.

Der Aufenthalt in der Hölle hat mit der für die Bibel selbstverständlichen Existenz des Teufels zu tun. Sein Lebensraum ist die Welt ohne Gott, die Hölle. Aber darunter ist nicht ein konkreter Platz, an dem Menschen gequält werden, zu verstehen, sondern eine geistliche Realität mitten in unserer Welt. Die Arbeit des Teufels besteht darin, einen Keil zwischen Gott und uns zu treiben. Tod und Teufel gehören zusammen (Hebräer 2,14).

Der Sieg über den Tod und der Sieg über den Teufel sind letztlich nur zwei Seiten der einen Münze. Der Teufel ist seit Christi Sterben entmachtet und ist nicht mehr das Schicksal, das uns bedroht. Wir müssen nicht mehr zur Hölle fahren, weil Christus auch das für uns übernommen hat – mit gravierenden, befreienden Folgen. Die Höllenfahrt ist also eine pointierte Aussage zur Bedeutung des Sterbens Jesu. Wir sind nicht mehr für die Hölle, sondern für den Himmel bestimmt.

Hoffnung für alle – Gewissheit für Christen

Die zweite Linie berührt eine Frage, die sich Christen aller Zeiten bis heute stellen: Was ist eigentlich mit den Menschen, die vor Christus gelebt haben? Und mit denen, die in ihren Ländern und Kulturen nie die Chance hatten, das Evangelium zu hören? Und noch weiter gefasst: Gibt es nicht auch im christlichen Abendland – vielleicht sogar in unseren Gemeinden? – Menschen, die zwar christlich sozialisiert worden sind, letztlich aber mit gesetzlicher Christlichkeit und fragwürdiger Frömmigkeit vom Evangelium ferngehalten worden sind? Die gute Nachricht, um die es geht, haben sie aber nie wirklich kennengelernt und verstanden. Das führt zu der Frage, ob denn die Rettung Glückssache und Zufall sein kann, die nur eine kleine Minderheit der Menschheit betrifft.

Eine Antwort in diese Richtung ergibt sich für mich aus der einzigen Stelle, die tatsächlich von einer Verkündigung des Evangeliums in der Totenwelt spricht (1. Petrus 4,6): „Deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie – obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde – trotzdem im Geist ewiges Leben haben können.“ Was immer das im Einzelnen bedeutet, klar ist, der Vers spricht von einer Verkündigung im Totenreich und der dahinterstehenden Absicht, auch den Verstorbenen ewiges Leben zu ermöglichen.

Das Heil Gottes ist sehr viel umfassender, als wir es uns mit unserem begrenzten Horizont vorstellen können. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass letztlich alle irgendwie gerettet werden. Auch im Totenreich wird das Evangelium, wie auf der Erde, nur verkündet. An Christus und der Positionierung ihm gegenüber kommt niemand vorbei. Die Konsequenz lautet aber sehr wohl, dass wir niemanden vorzeitig aufgeben müssen und dürfen. Das ist für mich ein großer Trost gerade im Blick auf Menschen in meinem Umfeld, von denen ich nicht weiß, wie Jesus ihre Beziehung zu sich beurteilt. Ich bringe es deshalb gerne auf die Formel „Hoffnung für alle – Gewissheit für Christen“.

Was bedeutet nun das Sterben?

Im Leben diesseits des Todes ist vieles bezüglich unserer Beziehung zu Gott noch sehr verschwommen. Als Christen leiden wir immer wieder an unserer eigenen Widersprüchlichkeit, aber auch unter der Verborgenheit und dem Schweigen Gottes in dieser Welt. Menschen ohne Gott können dank zahlloser Angebote den Alltag fröhlich gestalten, und sich so der Illusion hingeben, es gäbe gar keinen Gott und sie vermissten ihn auch nicht.

Doch nach dem Sterben, so macht es Jesus in seinem Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus (Lukas 16,19–31) deutlich, herrscht Klarheit. Glückliches Aufatmen, nun endlich klar zu sehen, was ich bisher nur geglaubt habe. Oder auch tiefes Erschrecken, was ich verpasst habe: Das wäre es gewesen, doch nun bleibt nur die Ferne von Gott. Ich konnte nichts von meinem schönen Leben mitnehmen und bin nur noch mit mir allein. Das, denke ich, macht die Hölle aus: totale Einsamkeit.

Wie bereits im letzten Teil dargelegt, macht der Schrei des Sohnes Gottes am Kreuz „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ deutlich, was das bedeutet: Verlassenheit von Gott ist tiefste Einsamkeit, obwohl alles in mir nach Gemeinschaft mit Gott schreit. Das bedeutet, unser Sterben schafft letztlich keine neuen Tatsachen. Es enthüllt vielmehr, wie ich immer schon gelebt habe und leben wollte. Wer in aller Unzulänglichkeit als Gottes Kind leben wollte, darf das nun uneingeschränkt tun und Gott feiern und loben. Wer Gott los sein wollte, muss es nun sein. Das ist die Hölle!

Höllenfahrt und Himmelfahrt

In diesem Sinne ist das Sterben Jesu am Kreuz seine Höllenfahrt. Ob das ein Ereignis in Raum und Zeit war, etwa zwischen Karfreitag und Ostern, müssen wir nicht zu Ende klären. Ich denke, wir sollten uns die Höllenfahrt nicht räumlich vorstellen. Genau so wenig wie die Himmelfahrt Christi. Die Begriffe entstammen dem dreistöckigen Weltbild der Antike und können uns heute nur in die Irre führen. Die darin ausgedrückte Wahrheit ist jedoch sehr real.

Weil wir nur in Raum und Zeit denken können, formuliere ich behelfsweise: Es gibt „Räume“ der Gemeinschaft mit Gott, den Himmel. Ebenso gibt es solche der Trennung von Gott, die Hölle. Und noch einmal: Jesus erlebt die totale Trennung von Gott, damit niemand von uns mehr zur Hölle fahren muss. Aber damit ist die Tiefe der Formulierung „niedergefahren zur Hölle“ noch nicht ausgelotet. Wir kommen ihr näher durch die andere Übersetzungsmöglichkeit „hinabgestiegen in das Reich des Todes“. Denn der Tod und die Hölle, das Sterben und die Trennung von Gott gehören zusammen.

Tod und Hölle werden entmachtet

Dass wir sterben müssen, hängt unlösbar mit der Sünde und dem Sündenfall zusammen. Der Tod ist der Sold, die Konsequenz der Sünde (Römer 6,23). Wie im letzten Teil dargelegt, war es den Menschen ursprünglich erlaubt, vom Baum des Lebens zu essen und somit ewig zu leben. Seit der Vertreibung aus dem Paradies aber ist der Tod unser Schicksal. Er ist die letzte Bastion und zugleich der stärkste Trumpf des Teufels. Spätestens mit dem Tod hat er volle Macht über den Menschen – so der Plan.

Doch seit dem Sterben Jesu Christi am Kreuz gilt: „Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden.“ (1. Korinther 15,26) An seine Stelle tritt die Auferstehung, sei es zur ewigen Verdammnis oder auch zum ewigen Leben (Johannes 5,29). In jedem Fall entfällt der finale Zugriff des Teufels. Nicht er bestimmt, was aus uns wird, sondern allein Jesus Christus. Er – und ganz und gar nicht der Teufel – ist der Richter.

Für alle, die durch Jesus zu Gottes Kindern geworden sind, gilt, dass sie für Gottes neue Welt, für das zweite Paradies, bestimmt sind. Genau dies war der Gegenentwurf, der Rettungsplan Jesu: „Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten.“ (1. Johannes 3,8) Jesus hat die Macht des Teufels besiegt und ihm auch seinen letzten Trumpf, den Tod, endgültig genommen. – Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Zur Vertiefung allein oder in der Gruppe

Klärung

Was löst die alte Formulierung „niedergefahren zur Hölle“ in Ihnen aus? Und was verbinden Sie mit der neuen Fassung „hinabgestiegen in das Reich des Todes“?

Gehört dieser Satz überhaupt ins Credo? Was ist wichtig da­ran oder warum halten Sie ihn für verzichtbar?

Vergewisserung

Als Christ brauchen Sie wirklich keine Angst vor der Hölle zu haben! Vergessen Sie nie, dass Christus bereits an Ihrer Stelle dort war und Tod und Teufel entmachtet sind.

„Hoffnung für alle – Gewissheit für Christen“ – An welche Menschen denken Sie dabei? Sie können sie getrost loslassen und Gott anbefehlen. Gott wird es schon richtig machen!

Hoffnung

„Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“, sagt Jesus (Lukas 23,43). Und Paulus sagt von sich: „Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein.“ (Philipper 1,21) Machen Sie sich diese Sätze zu eigen, denn sie gelten auch Ihnen.

Sie können aus gutem Grund ohne Angst in die Zukunft gehen. Denn nach unserem Tod erwartet uns die Gemeinschaft mit Gott, wie immer die aussehen wird.

Wolfgang Kraska ist Autor und FeG-Pastor im Ruhestand.