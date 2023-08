Studie: 60 Prozent der Kirchenmitglieder lesen nicht in der Bibel

Eine großangelegte Studie untersucht die Bibelverwendung in Deutschland. Die Ergebnisse sind aus kirchlicher Sicht ernüchternd.

Die Bibelsozialisation vollzieht sich laut der Studie maßgeblich im Alter zwischen 4 und 14 Jahren. Allerdings seien es überwiegend nicht die Eltern, die für den Erstkontakt mit der Bibel sorgten. Dieser finde mehrheitlich in der Schule, dem Gottesdienst sowie dem Konfi/Firmungsunterricht statt. In gut 52 Prozent der Haushalte in Deutschland gibt es mindestens ein gedrucktes Exemplar der Bibel. Aber selbst unter Kirchenmitgliedern ist laut der Studie der Anteil derer beträchtlich, die keine Bibel besitzen (Protestanten: 39,3 Prozent, Katholiken: 34,6 Prozent). Digitale Formate ersetzen die gedruckte Variante bislang nicht und würden hauptsächlich von Jüngeren genutzt.

Stichwort „Nutzung“. Nur ein Drittel aller katholischen und evangelischen Kirchenmitglieder liest in der Bibel. Rund 60 Prozent der Kirchenmitglieder gab dagegen an, dies „nie“ oder „fast nie“ zu tun. Mindestens 37 Prozent aller Kirchenmitglieder sehen auch keinen Grund für die Bibellektüre. Der am häufigsten genannte Grund: fehlende „persönliche Relevanz“.

Tägliche Bibellektüre ist nur bei 1,6 Prozent der Kirchenmitglieder üblich. 3,2 Prozent gaben an, wöchentlich in der Bibel zu lesen. Insgeamt sei im Vergleich zu einer Befragung im Jahr 2014 nicht der Anteil der Bibellesenden gesunken, aber die Häufigkeit der Nutzung.

Engagierte Gemeindemenschen lesen mehr in der Bibel

Regelmäßiges Bibellesen steht laut Studie in engem Zusammenhang zu anderen christlichen Praktiken und der Ausprägung der christlichen Sozialisation im Elternhaus. So lesen Kirchenverbundene, die sich aktiv in der Gemeinde engagieren und häufig den Gottesdienst besuchen, besonders häufig in der Bibel. Dies seien mehrheitlich Wertkonservative und Traditionelle.

Der Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, Christoph Rösel, bilanzierte in seinem Jahresbericht, dass das Ziel der Bibelverbreitung im Sinne einer „Verfügbarmachung in bezahlbaren und passenden Ausgaben“ im deutschsprachigen Sprachraum „grundsätzlich erreicht sei“. Komplexer sei dagegen die Betrachtung der „aktiven Bibelverbreitung“. Dies sei eine „wichtige Aufgabe“, deren Potenzial für kirchliches Handeln aktuell eher unter- als überschätzt werde.

In einem Interview mit dem Magazin „Faszination Bibel“ erklärte Rösel: „Wir in der Bibelgesellschaft sind der Überzeugung, dass die verschenkte Bibel ein guter Weg ist, damit dieses Buch auch wirklich aufgeschlagen wird. So wäre die Bibel nicht nur zu Hause präsent, sondern kann ein Tor zum Glauben werden.“ Dass nicht alle evangelischen Kirchenmitglieder eine eigene Bibel hätten, sei schon immer so gewesen. „Zum Charakter der Volkskirche gehört es nun mal, dass es auch eher formelle Mitgliedschaften gibt, die den Glaubenspraktiken passiv gegenüberstehen.“

Die komplette Studie findet sich hier.

Die Alttestamentlerin Elisabeth Birnbaum hat sich in einem Beitrag für den Blog feinschwarz-net mit den Ergenissen der Studie beschäftigt.