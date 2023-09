Trauer ist ein Weg

Verlust kennt keine Abkürzungen, auch keine fromme. Der Kummer braucht Zeit, hinterlässt Lücken und benötigt viele Schritte.

Von Martina und Andi Weiss

Wir lieben die Arbeit mit Menschen, wir sind viel in Kontakt und wir fragen viel. Wer viel fragt, lernt viel, und das, was wir aus diesem Fragen gelernt haben, wollen wir den Menschen in therapeutischen Gesprächen, in Liedern und in unseren Büchern weitergeben. In unserem aktuellen Buchprojekt „Trauer sucht Trost – Impulse, die das Leben wieder schöner machen“ wollten wir wissen: Was hat Menschen Trost gegeben in ihrer Zeit der Trauer? Wie haben sie Trauer erlebt? Was haben sie als heilsam erfahren? Was war hilfreich und was nicht?

An den Grenzen schweigen

Wir beide begleiten seit über 20 Jahren Menschen und haben in der Arbeit mit Trauernden immer wieder eine große Sprachlosigkeit entdeckt, die entweder zur Vereinsamung oder zu Verletzungen führten. Da kam eine alte Frau, die unter Tränen erzählte, wie gute Freunde nach dem Tod ihres Mannes die Straßenseite wechselten oder da waren junge Eltern, die am offenen Grab gut gemeinte fromme Erklärungsversuche hörten, warum es doch gut war, dass Gott ihren fünfjährigen Sohn zu sich geholt hat. Ja, wie einfach wäre es, dann, wenn große Krisen kommen, Gott als große Variable mit ins Spiel zu bringen. Wie oft sind voreilige „fromme“ Erklärungsversuche nur geistliche Abkürzungen und verletzen mehr als sie heilen? Dietrich Bonhoeffer schrieb: „… ich möchte von Gott nicht an den Grenzen, sondern in der Mitte, nicht in den Schwächen, sondern in der Kraft, nicht also bei Tod oder Schuld, sondern im Leben und im Guten des Menschen sprechen. An den Grenzen scheint es mir besser, zu schweigen und das Unlösbare ungelöst zu lassen.“ Wie gelingt es aber dann in diesem Schockmoment der Trauer, trotzdem Leben zu leben – trotzdem zu glauben? Wie kann ich mich in meinem tiefsten Schmerz doch gehalten wissen?

„Manchmal vergeht die Trauer nicht, weil wir uns nicht an sie herantrauen.“

Im Alten Testament wird uns dazu eine wunderbare Trostgeschichte erzählt. Der Prophet Elia legt sich eines Tages frustriert unter einen Busch. Er kann nicht mehr. Er ist in seinem Vorhaben gescheitert. Er ist ausgebrannt. Er hat Hunger und Durst. Er ist frustriert. Er will nicht mehr leben. „Lass mich sterben!“, ruft er. Mitten im Verlust ist Trauern ein wichtiger Moment. Viele Menschen kommen aus dem Klagen nicht heraus, weil sie sich nie wirklich erlaubt haben zu klagen. Jesus ruft am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“ (Matthäus 27,44). Hier fühle ich mich verstanden. Der Mensch gewordene Gott, der selbst mit Schmerzen ringt, ist auf meiner Seite – er kann mich verstehen. Gott selbst leidet in dieser Welt. Gott selbst klagt. Rudolf Otto Wiemer schreibt:

„Keines seiner Worte glaubte ich, hätte er nicht geschrien ‚Gott, warum hast du mich verlassen?‚‘ Das ist mein Wort, das Wort des untersten Menschen. Und weil er selber so weit unten war, dieser Gott, weil er ein Mensch, der ‚Warum?‘ schreit und schreit ‚Verlassen‘, deshalb könnte man ihm vielleicht auch die anderen Worte, die von weiter oben kommen, glauben.“

Klagen darf sein

Im Lamentieren erkenne und benenne ich, was mir fehlt. Ich klage über meinen Verlust. Ich benenne den Schmerz und entdecke auf diese Weise, was ich brauche.

Elia trauert. Trauern kostet Kraft. Erschöpft schläft er ein. Ein Engel kommt und bringt ihm etwas zu essen und zu trinken. Elia isst und trinkt und wieder schläft er ein. Schlaf tut gut und schenkt in herausfordernden Zeiten neue Kraft. Noch kann Elia nicht aufstehen und weitergehen. Die letzten Wochen haben ihn Kraft gekostet. Wieder stupst ihn ein Engel an. Wieder wird er versorgt. Er isst und trinkt. Er bekommt neue Kraft, kann aufstehen und seinen Weg gehen.

Diese Geschichte beschreibt eine heilsame therapeutische Entwicklung. Manchmal kommen Menschen in unsere Beratung und sehnen sich danach, recht rasch wieder „auf die Beine“ zu kommen. Doch der Weg ist oft ein langwieriger Prozess. Durch die Zeit der Trauer entdecke ich, was ich brauche. Ich lerne nachzunähren, wo ich noch versorgt werden möchte, um dann aufzustehen und mutig mein Leben neu zu gestalten.

Neulich musste ich nach einem Konzert schnell aufbrechen und zum nächsten Veranstaltungsort weiterfahren. Es war ein heißer Tag und der freundliche Veranstalter lief mir hinterher und reichte mir noch eine Flasche Sprudelwasser ins Auto. Dankbar nahm ich sie entgegen. Schon nach wenigen Kilometern war ich froh über diese kühle Erfrischung. Ich klemmte die Flasche während der Fahrt zwischen meine Beine und drehte mit der freien Hand nichtsahnend am Deckel. Das Wasser spritzte nur so aus der geschüttelten Flasche, die Kohlensäure entfaltete ihre Wirkung und meine komplette Hose war klitschnass. Auch der zweite Versuch ging auf die Hose.

Erst als ich die Flasche immer wieder kurz aufdrehte und den angestauten Überdruck abließ, gelang es mir, den Druck der Flasche so zu mindern, dass ich den Deckel ganz abschrauben konnte. Mit der Trauer ist es nicht anders. Manchmal vergeht die Trauer nicht, weil wir uns nicht an sie herantrauen. Die Angst davor, dass uns die Trauer wie eine Tsunami-Welle wegspült, ist zu groß.

Aber wie jede Emotion ist auch die Trauer nur eine gute Helferin. So wie die Angst uns darauf hinweist, uns auf der Autobahn anzuschnallen oder die Wut uns hilft, Grenzen zu ziehen, so erinnert die Trauer uns an die schönen Zeiten, die wir mit der Person hatten, die wir gerade verloren haben. Können unsere Emotionen ihren Helferauftrag erfüllen, dann können sie auch wieder gehen. Werden sie in ihrem Auftrag nicht ernstgenommen und verdrängt, dann beißt sich die Angst fest und bleibt im Nacken sitzen, die Wut wird zerstörerisch und die Trauer bleibt wie eine große schwere graue Wolke in unserem Leben kleben.

Gott hält die Lücke aus

Dietrich Bonhoeffer schrieb über den Verlust eines Menschen: „Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus; er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft – wenn auch unter Schmerzen – zu bewahren. Ferner: je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.“ Die Trauer als kostbares Geschenk, als Helferin, als wohlwollende Freundin und nicht als Qual der Erinnerung. Was für ein schönes Bild!

Und trotzdem haben Menschen aber auch oft Angst, sich gleich auf einmal der ganzen Trauer zu widmen. Andere Menschen trauen sich wiederum nicht, sich ihrer Trauer zu stellen, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. So wie eine geschüttelte Sprudelflasche nicht auf einmal geöffnet werden kann, so geschieht das Abtrauern auch nur Stück für Stück und nicht auf einmal.

Eine schöne Methode, die wir sehr oft in unsere Arbeit einsetzen, ist die Trauerschatzkiste. Man gestaltet sich eine Kiste und packt darin verschiedenste Erinnerungen hinein. Das können Fotos, Briefe oder andere Erinnerungsstücke sein. Einmal pro Woche macht man regelmäßig mit sich selbst einen Termin aus, um sich für 60 Minuten der Trauer zu widmen. In dieser Zeit kann man weinen, trauern und klagen. Nach dieser Stunde klingelt ein Wecker und man schließt bewusst die Kiste und geht zurück ins Leben. Wenn die Trauer dann, wie jede Emotion, ungefragt am Dienstag um 11:07 Uhr hereinbricht, dann kann man mit der Trauer reden: „Wie schön, dass du mich erinnerst, liebe Trauer! Danke, dass du mir helfen willst, mit diesem großen Schmerz in mir umzugehen. Aber wir haben erst am Donnerstag um 16:00 Uhr einen Termin!“ Mitten in meiner Ohnmacht werde ich so zum Gestalter meiner Emotionen und somit auch meines Lebens.

Dieses Abtrauern gelingt nicht in wenigen Minuten. Trauern ist ein Weg, der gegangen werden will. Im Wiederholen über einen längeren Zeitraum hinweg werde ich entdecken: Was sein darf, das darf auch gehen – auch wenn der schmerzende Riss immer bleiben und ab jetzt Teil der eigenen Lebensgeschichte sein wird. Über das Abtrauern entsteht eine Habituation, ein Gewöhnungseffekt, und so werde ich auch die Angst vor der Trauer verlieren, weil sie so Stück für Stück immer kleiner werden wird.

„Trauern ist ein Weg, der gegangen werden will.“

Aushalten lernen

Ich werde oft auch in Hospize und zu Trauergruppen eingeladen. Für mich ist das kein leichter Gang. Nicht selten werde ich gefragt, warum ich mir das überhaupt zutraue. Ich gehe immer mit der Einstellung zu den Menschen, dass ich jetzt sehr wahrscheinlich einen Menschen mit einer Geschichte, einem Lied oder nur einem falschen Blick verärgern oder kränken werde. Natürlich wähle ich die Lieder und Geschichten so sorgfältig und sensibel wie möglich aus und natürlich versuche ich so empathisch wie möglich auf die Situation der Bewohner vor Ort einzugehen, aber diese Einstellung ist wichtig, um die Angst vor Trauernden zu verlieren. Denn trauernden Menschen kann man es nicht rechtmachen – muss man aber auch gar nicht.

Schlimmer als einen Fehler zu machen ist es, gar nicht zu Trauernden zu gehen. Das müssen beide Seiten aushalten lernen. Denn so ist das Leben. Es ist ein „Lass mich … nur verlass mich nicht“ Ein Mit-auszuhalten, ein Mit-leiden, ein Dabei-bleiben. Und eben manchmal auch nur ein miteinander Schweigen. So dürfen trauernde Menschen nicht nur durch Worte erfahren: Ich bin in meiner Trauer nicht allein! Ich werde gesehen. In meinem Schmerz. Ich muss nicht funktionieren. Mein Schmerz darf sein.

Wir haben diese Erkenntnis in einen Segen für Trauernde verfasst:

ICH SEH DICH IN DEINER TRAUER

Du, der du gerade trauerst.

Du bist nicht vergessen.

Gott sieht dich, dein Leid und deine Tränen.

Gott schenke dir Worte, um deine

Schmerzen zu benennen, und Menschen,

die dir zuhören, wenn du sie aussprichst.

Dein Leid ist keine Strafe,

sondern Leben, das dir begegnet.

Mitten in diesem Leben ist Gott bei dir,

was auch immer passieren wird.

Er schenke dir die Kraft, zu weinen,

und den Mut zum Lachen.

Gott weiß um deine Fragen und Wünsche,

noch lange bevor du sie aussprichst.

Gott, der sich deiner erbarmt, der dich liebt

und dich begleitet, ist bei dir und sieht dich.

Deine Schmerzen und dein Leiden,

deine Schätze und deine Scherben, deine

Erfolge und deine Niederlagen.

Du warst, du bist und du wirst immer ein

geliebtes Kind Gottes bleiben.

Kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit,

kein Verlust, keine Schuld kann dich von

Gottes Liebe trennen.

So darfst du dein Leben mutig und trotzdem

gestalten.

Sei gesegnet!

Martina Weiss ist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Als Supervisorin und Dozentin begleitet sie Therapeuten in Ausbildung.

Andi Weiss ist Songpoet und Geschichtenerzähler. Als Logotherapeut und Sinncoach begleitet er Privatpersonen in Krisenzeiten.