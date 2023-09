Wo geht’s raus? Gefangen im Hamsterrad

Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Annäherung an ein biblisches Lebensprinzip.

Von Pastor Christoph Lenzen

- Werbung -

Alles gibt es mittlerweile in „slow“ – ein Megatrend, der sich immer schneller (wie paradox!) dreht und immer neue Höhen und (teils absurde) Ausprägungen annimmt. Slow cooking, slow tourism, slow living und sogar slow sex. Vom „Rein, rauf, runter, raus“ hin zur Zeitlupe? In allen Lebensbereichen? Echt jetzt?

Die göttliche Sehnsucht spüren

Doch, da ist anscheinend wirklich eine tiefe Sehnsucht in uns, aus dem Hamsterrad auszusteigen, weil irgendetwas – besser: irgendwer – in uns verstanden hat, dass das Hamsterrad von innen wie eine Leiter aussieht, die man aufsteigt – ohne aber eigentlich vom Fleck zu kommen. Irgendwann plumpst man erschöpft aus der immer gleichen hektischen Mühle heraus und kapiert die Illusion, der man aufgesessen war. Das kann es nicht sein und deswegen sehnen wir uns nach mehr Langsamkeit, Achtsamkeit, nach Bedacht, Genuss, Hinschauen, Wahrnehmen – eben all den Dingen, die wir mit „slow“ verbinden. Und das fühlt sich alles so richtig an.

„Warum also eilen? Für was oder wen? Für Gott jedenfalls nicht.“

Eine gute Sehnsucht erwacht da in uns. Ja, ich glaube, dass wir es hier mit einer ganz und gar göttlichen Sehnsucht zu tun haben! Denn dieser Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt (Prediger 3,11). Jedem von uns. Quasi eine Grundausstattung des Menschen – nicht nur Sonderzubehör für Extrafromme. Und wenn wir von diesem Ewigkeitsbewusstsein geprägt werden, mehr und mehr, dann hört das Hetzen, Eilen und Alles-in-dieses-Leben-hineinpacken-Müssen auf, denn da ist ja ewig Zeit. Und das Beste kommt noch. Warum also eilen? Für was oder wen? Für Gott jedenfalls nicht.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Aber so einfach ist es nicht. Denn da gibt es noch den anderen Impuls in unseren Herzen, der Geschäftigkeit, Rasanz, Action und Tempo liebt und schlicht geil findet! Wenn man abends richtig erledigt nach einem rasanten Arbeitstag und einer komplett abgehakten To-do-Liste aufs Sofa plumpst und den Kronkorken unter einem wohligen Zischen von der Flasche hebelt. Da kommt doch etwas in uns hoch, das sich richtig gut anfühlt! Und wie gehen wir damit um? Doch zuerst die Kehrseite der Tempo-Medaille…

Eile macht krank

Stress, Hektik, Eile – all das macht als Lebenshaltung letztlich krank. Das wissen wir. Schon 2005, also noch vor dem ersten iPhone im Herbst 2007, schrieb der Zeitmanagement-Papst Lothar Seiwert das Buch „Wenn du es eilig hast, gehe langsam“. Das ist satte 18 Jahre her. Geändert hat sich seitdem wenig. Der Druck hat eher weiter zugenommen, soziale Medien sind omnipräsent, das Smartphone liefert E-Mails und Nachrichten zu jeder Tages- und Nachtzeit und somit die Aufforderung: Reagiere! Jetzt! Jede Nachricht ein kleiner Kick. Ein kleines bisschen Adrenalin im System und wenn wir es erledigt haben: Dopamin – das Belohnungshormon. Was erklärt, warum die Dauervernetzung süchtig macht und sich gut anfühlt. Bis man die Folgen spürt … Aber wie gesagt: Die wurden schon viel, viel früher benannt. Nicht erst 2005, sondern sogar knapp 3000 Jahre früher.

Der Prophet Jesaja beschreibt bis ins Detail faszinierend akkurat, was geschieht, wenn wir nicht mehr aus der Ruhe leben, sondern aus der Geschäftigkeit, aus der Hektik und Betriebsamkeit – denn dies hat nicht nur Konsequenzen für uns selbst, sondern auch für die Beziehung zu Gott: „So sprach Gott, der Herr, der Heilige Israels: ‚Wenn ihr umkehrt und still seid, werdet ihr gerettet. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark.‘ Doch das wolltet ihr nicht. Stattdessen habt ihr gesagt: ‚Nein! Auf Rossen wollen wir dahinrasen‘ – darum werdet ihr rasend die Flucht ergreifen. ‚Auf Rennpferden wollen wir reiten‘ – darum werden eure Verfolger euch überrennen. Tausend von euch werden fliehen, wenn ein Einzelner sie bedroht. Vor fünf Feinden lauft ihr alle davon, bis nur noch ein kümmerlicher Rest übrig bleibt. Der steht einsam da wie eine Fahnenstange auf einem Berggipfel oder ein Feldzeichen auf einer Anhöhe.“ (Jesaja 30,15-17, BasisBibel).

„Gott ist im Mittelpunkt – von ihm her strömt Rettung, er kämpft mit und für uns im alltäglichen Chaos, er macht uns stark.“

Umkehr, Ruhe, Vertrauen, Rettung – das alles sind geistliche Begriffe in diesem Kontext. Die Rede ist nicht von einer passiven Ruhe, einer netten Auszeit im Wellnesshotel nahe Jerusalem, sondern von einer äußeren Ruhe, die in die Ruhe Gottes eintaucht. Der Schreiber des Hebräerbriefs wird diese Ruhe Gottes knapp tausend Jahre später ein halbes Kapitel lang (Hebräer 4,1ff) im Kontext des Neuen Testaments ausbreiten und mit den Worten schließen, dass wir alles daran setzen sollen, in diese Ruhe einzutreten (Vers 11). Diese Begriffe kennzeichnen alle zusammen eins: Gott ist im Mittelpunkt – von ihm her strömt Rettung, er kämpft mit und für uns im alltäglichen Chaos, er macht uns stark (sein Ziel ist also nicht, uns klein und schwach zu halten!). Unsere Aufgabe ist dabei offensichtlich Umkehr – neutestamentlich im Griechischen „metanoia“, wörtlich übersetzt „ein Umdenken“. „Nicht an mir, an meiner Anstrengung, an meinem Hetzen und Bemühen hängt alles. Ich will still werden und mich ausrichten auf den Schöpfer des Universums.“ Aber nein – das will das Volk Israel im Umfeld des Propheten nicht und deswegen führt Gott ihnen vor Augen, was die Konsequenzen sind, und er beschreibt diese schmerzhaft detailliert und spürbar aktuell.

- Werbung -

Slow beinhaltet Umkehr und Rettung

„Ihr wollt nicht still werden, sondern dahinrasen – also werdet ihr auch rasend die Flucht ergreifen in eurer Niederlage.“ Das ist die schmerzhafte Lebensrealität vieler ausgebrannter Männer und Frauen. Das, was so geschäftig und aktiv erschien, wird mit einer brutalen 180-Grad-Wende ins Gegenteil verkehrt. Wir sind ganz schnell aus dem Rennen und ergreifen die Flucht vor dem, was uns jahrelang angetrieben hat. „Eure Verfolger werden euch überrennen.“ Und wir dachten doch, dass wir die Starken, Aktiven, die Gestalter sind. Von wegen! „Tausende von euch werden vor einem Feind fliehen“ – was für eine krasse Beschreibung eines typischen Symptoms des Ausgebranntseins.

Unser autonomes Nervensystem ist überreizt, kommt nicht mehr zur Ruhe und plötzlich wird alles zu viel und die kleinste Herausforderung löst Panik, Herzrasen, Fluchtgedanken aus. „Am Ende steht ihr da wie eine Fahnenstange auf einem Berggipfel“ – was für ein frustrierendes, schmerzendes Bild! Eine Fahne markiert auf einem Berggipfel einen weit sichtbaren Herrschaftsanspruch – eine Fahnenstange ohne Fahne ist ein Zeichen absoluter Kapitulation und Machtlosigkeit. Wir haben sofort ein Bild vor Augen, wie kümmerlich das wirkt, und es ist wichtig, dieses Bild wirken zu lassen, damit wir hoffentlich: umkehren, still werden, Ruhe bewahren und Vertrauen haben. Es ist dem Propheten offensichtlich wichtig, dass bei diesem Thema lebendige Bilder vor unserem inneren Auge entstehen, wo wir enden, wenn wir aus der Hektik, aus der Geschäftigkeit heraus leben und dabei schleichend auch die lebendige Gottesbeziehung verlieren. Hirnphysiologisch ist das großartig und enorm weise – denn intellektuelle Argumente überzeugen einen Menschen fast nie. Das zeigen zahlreiche Untersuchungen. Selbst Herzpatienten, die gerade dem Tod von der Schippe gesprungen sind, ändern ihr Leben nach der Rekonvaleszenz meist nicht – die Zahl der Umkehrenden liegt im einstelligen Prozentbereich und das ist enorm frustrierend. Deswegen brauchen wir emotionale und bildhafte Argumente. Und die schenkt uns Jesaja hier reichlich.

Aber reicht das? Ist Schnelligkeit und Geschäftigkeit nicht auch faszinierend und fühlt sich lebendig an? Sollen wir Männer jetzt zu kahlköpfigen Meditierenden werden, die sich unter einen Baum setzen, bis sie erleuchtet werden? In diesem Irrbild liegt eine wichtige Täuschung, die Veränderung verhindert. Denn es geht der gesamten Bibel nicht um ein Entweder-oder, sondern sehr häufig um ein Sowohl-als-auch.

Kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch

Auch wenn die Ruhe bei und in Gott der Ausgangspunkt ist; auch wenn Vertrauen und Gelassensein die Grundlagen darstellen: Wir müssen nicht aufhören, Kämpfer und Aktive zu sein! Zwischen Stress und Entspannung, Schnelligkeit und Langsamkeit, Kämpfen und Vertrauen entsteht im besten Fall ein Schwingen. Alles in unserem biologischen Leben hat eine Eigenfrequenz. Alles schwingt. Und auch unsere Seele fühlt sich dann am wohlsten, wenn sie zwischen „slow“ und „fast“ schwingen darf. Sogenannter „Eustress“ tut uns sogar gut – ein dauerhaftes Abhängen auf dem Sofa, ein Versacken in sozialen Medien unter einem immer größer werdenden Berg von Fertigpizzakartons – das tut uns nicht gut! Jeder, der einmal arbeitslos war oder stillgelegt durch eine Krankheit, kennt dieses Phänomen: Wir werden depressiv, traurig, antriebslos, fühlen uns sinnlos und leer.

„Es darf auch schnell sein! Wenn unsere Basis die Ruhe ist.“

Wir sind als Männer doch Gestalter, tragen den Schöpfergeist in uns, wollen bewirtschaften, entdecken, einnehmen. Und das hat Power, Energie, manchmal auch Tempo und Anstrengung, die an die Grenzen gehen. Es darf auch (!) schnell sein – wenn unsere Basis die Ruhe, die bewusst gewählte Langsamkeit ist. So wie der Marathonläufer lange, fast schon unerträglich langsame Läufe im Training absolvieren muss, um letztlich im Wettkampf bei höherem Tempo zu bestehen, so benötigen wir die Slow-Basis bei Gott, um energiegeladen schnell leben zu können. Das Maß des Schwingens ist dabei individuell sehr unterschiedlich. Da lohnt es sich, dem Körper zuzuhören, Marker unseres autonomen Nervensystems wahrzunehmen: Schlafen wir schlechter und weniger? Sind wir reizbarer? Essen wir zucker- oder salzhaltiger? Melden sich alte Suchtmuster? Dann ist es Zeit, innezuhalten und neu einzutreten in die Lebensbasis des Slow.

Zur Ruhe kommen

Eine letzte Frage muss noch beantwortet werden – eine Frage, die immer wieder in Gesprächen hochkommt: „Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ich sehne mich danach, aber alles in mir wehrt sich dagegen und wenn ich es versuche, werde ich unruhig. Was soll ich tun?“ Wenn die Unruhe beharrlich bleiben will, dann dient sie meist dazu, inneren Schmerz zu übertünchen, denn in der Stille, im Langsamen, Bewussten kommen auch unsere Wunden zum Vorschein und das, was in uns wehtut. In diesem Fall rate ich dazu, sich einen seelsorgerischen Begleiter zu suchen. Denn die Ruhe hat immer auch etwas Therapeutisches. Gott möchte unsere Lebenswunden berühren, uns heilen. Wenn wir uns vor der Ruhe fürchten, brauchen wir Unterstützung auf diesem Weg, Schutzräume, die es uns ermöglichen, den Lebensschmerz sicher anzuschauen. Und in dem Maße, wie dieser Schmerz sein darf, können auch wir mehr und mehr in die Ruhe, in das Slow vor Gott eintauchen. Und aus dieser Haltung heraus hat dann auch unser schnelles Leben eine ganz andere Energie – weil Gott unser Kerosin für den Alltag wird und nicht wir selbst mit unserer begrenzten Kraft. Wenn das kein Appetitanreger ist, sich mehr in das Slow hineinzubegeben! Gott freut sich auf dich!