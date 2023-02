Hollywoodstar Mark Wahlberg: „Lasst uns zusammen fasten“

Schauspieler Mark Wahlberg hat im Gefängnis in jungen Jahren zum Glauben an Gott gefunden. Jetzt erinnert er seine Follower auf Instagram an den Beginn der Fastenzeit – und leitet eine Fasten-Challenge in einer Gebets-App.

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

Hollywoodstar Mark Wahlberg (unter anderem: Ted, Transformers, Father Stu) hat seine Followerinnen und Follower auf Instagram an die heute beginnende christliche Fastenzeit erinnert. Der mit dem Aschermittwoch verbundene Ruf zur Umkehr und Buße hat für den 51-Jährigen eine biografische Bedeutung.

Am Aschermittwoch beginnt jedes Jahr der vierzigtägige Zeitraum des Fastens und Betens zur Vorbereitung auf das Hochfest Ostern. Mit einem prägnanten Artikel mit der Headline „Christliche Fastenzeit 2023″ erklärt die BILD ihren Lesern das Wesentliche zur christlichen Fastenzeit.

Auch Hollywood-Star Mark Wahlberg erinnerte seine 20,8 Millionen Follower auf Instagram mit einem Video, das ihn am vergangenen Sonntag auf dem Golfplatz zeigt und das er mit einem Kreuzzeichen beginnt, an den Beginn der Fastenzeit. Dazu schrieb er: „Vergesst nicht, dass am kommenden Mittwoch die Fastenzeit beginnt. Lasst uns zusammen fasten.“

Zudem ermutigte er seine Follower, im Gebet zu bleiben, und verwies auf die Gebets-App „Hallow“, auf der er in der Fastenzeit zusammen mit katholischen Geistlichen zum Gebet einlädt. Der Hollywood-Star leitet jeden Freitag eine Fasten-Challenge. Bereits in den vergangenen Jahren erinnerte Mark Wahlberg seine Follower am Aschermittwoch mit Posts, in denen er sein Aschekreuz auf der Stirn zeigte, an den Beginn der Fastenzeit und ermutigte zum Fasten und zur Umkehr.

Der mit dem Aschermittwoch einhergehende Ruf zur Umkehr und Buße hat für Mark Wahlberg eine biografische Bedeutung. In jungen Jahren fand er im Gefängnis zum Glauben an Gott. Dazu erklärte er einmal, dass er sein Leben mithilfe eines Priesters retten konnte. Die Worte Jesu, die ihm am meisten bedeuten, lauten „Euch ist vergeben“, erklärte Wahlberg vor Jahren gegenüber der Wochenzeitung „DIE ZEIT“.

Anbei ein Kurz-Clip, in dem Mark Wahlberg vor 13 Jahren über den Perspektivwechsel sprach, den sein Leben durch den christlichen Glauben erfuhr:

Anfang 2020 sprach der Transformers-Darsteller im Interview mit Caron Butler über die lebensverändernde Kraft des Glaubens. Dabei sagte er: „Der Glaube ist das Wichtigste. Mit ihm beginne ich jeden Tag. Wenn ich die Augen öffne, bete ich, bevor ich das Licht einschalte.“

Zu den Dingen, die in seinem Leben Relevanz und Priorität haben, erklärte Wahlberg im März 2012 gegenüber der BILD-Zeitung: „Das Wichtigste ist das Sakrament der Ehe – und meine Kinder im christlichen Glauben zu erziehen.“ Wie wichtig dem dreifachen Vater der Wert der Ehe und Familie ist, bringt er immer wieder in Posts auf Instagram zum Ausdruck, so zuletzt am Valentinstag 2023.

Zuletzt produzierte Mark Wahlberg sogar einen christlichen Film mit dem Titel „Father Stu“. Der Film, in dem Wahlberg auch die Hauptrolle spielt, handelt vom US-amerikanischen Boxer und Priester Stuart Long. In einem Interview zum Film, das im Dezember 2022 auf blick.ch veröffentlicht wurde, sprach der Hollywood-Star darüber, was ihn daran reizte, diesen Film selbst zu produzieren.

Wahlberg will „Menschen näher zu Gott bringen“

Als er von der Geschichte des US-amerikanischen Boxers Stuart Long zum Glauben hörte, habe es sich für ihn „wie eine Bestimmung angefühlt“, den Film „Father Stu“ zu produzieren. Dazu erklärte der Hollywood-Star, der als Jugendlicher im Gefängnis zum Glauben fand: „Mein Glaube hat mich zu einem Punkt im Leben gebracht, an dem ich Filme wie diesen nutzen will, um Gottes Werk zu tun.“

Zu seinen Beweggründen schilderte er weiter: „Ich will dabei helfen, Menschen tiefer in ihrem Glauben zu verwurzeln.“ Auch wenn nicht jeder Mensch zum Prediger geboren sei, könne jeder seinen Beitrag leisten, „Menschen näher zu Gott zu bringen“. Als Schauspieler könne er das über Filme erreichen, „die die richtige Botschaft haben“, sagte Wahlberg.

Anbei der Trailer zum Film: