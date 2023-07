Wie finde ich die passende Gemeinde

- Werbung -

Neue Stadt, neue Gemeinde: Oft gibt es mehr als eine Gemeinde, die zur Auswahl steht. Worauf gilt es zu achten und wie kommt man wirklich an?

Von Timna Janas

Vor einiger Zeit sind mein Mann und ich in eine neue Stadt gezogen. Während er, schon als wir noch Wohnungen besichtigten, begann, euphorisch nach Gemeinden zu recherchieren, fürchtete ich mich davor. In der Gemeinde an unserem alten Wohnort hatten wir gerade ein geistliches Zuhause gefunden, einen tollen tiefgründigen Hauskreis und Menschen, die uns wirklich kannten. Das hatten wir lange gesucht und viel hineininvestiert. Und jetzt sollten wir noch mal von vorne anfangen?

Bei der Internetrecherche waren wir von der Gemeinde-Vielfalt an unserem neuen Wohnort schier erschlagen: Wir mussten uns erst mal darüber klar werden, was wir suchten. Zuvor mussten wir nämlich schon schmerzlich erfahren, dass nicht jede christliche Gemeinschaft auch ein geistliches Zuhause werden kann. Und man in bestehende Gemeinden nicht mit dem Anspruch hineingehen sollte, alles so umkrempeln zu können, dass es für einen selbst passt.

Für uns ist es wichtig, eine Gemeinde in unserer Nähe zu haben – weniger als 15 Minuten mit dem Rad. Wir wollen uns durch Mitarbeit einbringen können und Menschen in der gleichen Lebenssituation um uns haben. Gemeinde soll ein Zuhause sein, wo wir ehrlich und echt sein können. Und wir wünschen uns möglichst eine flexible Gemeindestruktur, ohne große Konflikte. Ein konstruktives Ringen um gute Wege ist das eine, ständige Grabenkämpfe mit anderen Christinnen und Christen um jede noch so kleine Frage etwas anderes.

Mit unseren Wünschen im Hinterkopf gingen wir dann die Ergebnisse der Suchmaschine durch und haben Homepages studiert – immer mit der Frage: Könnte hier unser Platz sein? Einige Gemeinden kamen dabei schon nicht mehr infrage. Zusätzlich haben wir Ortsansässige nach ihren Empfehlungen gefragt. Menschen, die uns und die Gemeinden kannten.

Final bestand unsere Liste aus vier Gemeinden mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Altersstrukturen: Eine große bekannte Freikirche, eine kleine charismatische Gruppe, eine modernere evangelische Kirche und eine Startup-Hipster-Gemeinde. Wir hatten gleich zu Beginn starke Tendenzen, nahmen uns aber vor, erst mal jede Gemeinde zu besuchen.

Nach dem Gottesdienst: Auf Menschen zugehen

Für mich der herausforderndste Teil: Menschen nach dem Gottesdienst ansprechen. Eher würde ich im Erdboden versinken und eine kleine Hausgemeinde mit mir selbst gründen. Mein Mann ist das genaue Gegenteil – zu meinem Graus, aber auch Glück. Er ging direkt nach dem Gottesdienst auf Leute zu und stellte Fragen wie: Wie viele seid ihr hier? Was ist euer Fokus? Gibt es Angebote für junge Erwachsene? Fühlst du dich hier wohl? Gibt es etwas, was wir wissen sollten? Ich habe xy gelesen – stimmt das?

So bekamen wir ein Gefühl für die Gemeinde, konnten uns besser orientieren und Vor- und Nachteile sammeln. Mein Tipp: Nutze Menschen in Funktionen, wie zum Beispiel dem Welcome-Team, die auf dich zugehen. Erwähne, dass du auf der Suche nach Anschluss bist. Oft ergeben sich dann direkt Gespräche und der erste Schritt ist gemacht. Oder geh nach dem Gottesdienst auf jemanden zu, der auf der Bühne stand, wie die Pastorin oder den Moderator, die dich mit anderen Menschen verbinden können.

In der ersten Gemeinde, die wir uns angeschaut haben, nützte das leider alles nichts und wir wurden trotz sehr direkter Nachfragen nicht wirklich willkommen geheißen. Natürlich war das nur ein einziger Gottesdienst, aber wir hatten beide das Gefühl, dass wir uns weiter umsehen sollten.

Auf der Suche haben wir Gott gebeten, uns unseren Platz in Marburg zu zeigen und ich glaube, dass er durch unser Bauchgefühl oft zu uns gesprochen hat. Bei der nächsten Gemeinde mussten wir erst mal eine starke Steigung hoch – uns war klar, die 15 Minuten Fahrt schaffen wir so nicht. Wir blieben trotz des ersten kleinen Minuspunktes unbeirrt und erlebten einen spannenden Gottesdienst mit. Danach wurden wir direkt angesprochen und in Kontakt mit anderen jungen Erwachsenen gebracht. Wie wichtig doch eine Vermittlerperson ist: Denn prompt waren wir eingeladen zu einem wöchentlichen Studentengottesdienst und hatten direkt Anschluss.

Pluspunkt Gemeinschaft

Unter der Woche knüpften wir also in dieser Gemeinde Kontakte durch verschiedene Angebote, nutzten jedoch die folgenden Sonntage für die letzten zwei Gemeinden. Final blieben wir aber an der zweiten Gemeinde hängen. Bei den anderen Gemeinden hatte sich immer wieder das Bauchgefühl gemeldet und uns auf Punkte wie einen großen Konflikt oder eine andere geistliche Vision als unsere hingewiesen.

Der große Pluspunkt in der zweiten Gemeinde war für uns die Gemeinschaft, die durch viele unterschiedliche Events gefördert wurde. Gemeindefeste, Sportveranstaltungen, Konzerte oder Freizeiten sind eine super Gelegenheit, die Gemeinde mit ihren Menschen näher kennenzulernen. So wurde unser Wunsch nach Nähe und Vertrautheit in der Gemeinde erfüllt. Wir lernten immer mehr Menschen kennen und waren langsam nicht mehr nur Gäste.

Gestalte mit!

Wir entschieden uns nach einer Gemeindefreizeit fest für diese Gemeinde. Trotz offener Fragen. Doch die Haltung änderte sich dadurch: Es war nicht mehr nur eine Gemeinde, sondern unsere. Aus einer Option wurde ein Weg. Das heißt nicht, dass du ab sofort für immer dabeibleiben musst. Die Entscheidung hilft dir jedoch, dich mehr zu Hause zu fühlen!

Gestalte mit. Sei nicht nur Besucher. Du hast Gaben – und die sind bunt. Frag nach, ob es irgendwo Bedarf gibt, schließe dich einer Kleingruppe an oder lade zu dir ein. Ich genieße es, einerseits aus meiner Komfortzone herauszutreten und andererseits Dinge beizutragen, die mir leicht fallen. Ich darf zurzeit Gottesdienste koordinieren und gestalten – muss aber nicht moderieren. Abläufe zu optimieren und wilde Ideen zu spinnen, liegt mir. Mich auf die Bühne zu stellen wiederum nicht. Andererseits darf ich mit Musikerinnen und Musikern der Gemeinde Jam-Sessions genießen, Lobpreis neu entdecken und mich herausfordern lassen, neue Perspektiven einzunehmen.

Eine neue Gemeinde zu suchen, ist aufregend und herausfordernd. Aber es ist so schön, wenn man schließlich ein Zuhause gefunden hat.

Timna Janas lebt mit ihrem Mann in Marburg.