„Wir sollten dem Heiligen Geist mehr zutrauen“

Über den Heiligen Geist wird viel zu selten gesprochen, meint Oliver Helmers. Er erlebt ihn als kraftvoll und dennoch bodenständig.

Houston, wir haben ein Problem. Jesus ist im Himmel, bei Gott, dem Vater. Aber hatte er nicht versprochen, immer bei uns zu sein? Wie jetzt: Ist er nicht mehr hier und hat ufoartig die Erde verlassen? Aber nicht so schnell, da war noch jemand… Richtig: der oft vergessene Heilige Geist. Zumindest in meiner Kirche reden wir viel zu selten über ihn. Und wenn, dann nur vage und unkonkret. Als sei dieser Geist kaum greifbar und nebulös. „Er weht, wo er will“, sagen wir dann und zitieren damit auch noch die Bibel. Aber ist der Heilige Geist wirklich so unkonkret und unfassbar? Mir ist das zu schwammig.

- Werbung -

Ein Wunder, was verwundert

Als ich noch in einer größeren Stadt lebte, tauchte ich ein in die bunte Vielfalt des Christentums. Unter meinen neuen Bekannten waren Christen, die in eine Pfingstgemeinde gingen. In ihren Gemeinden wurde von Gottes Geist besonders oft gesprochen, unter anderem in emotionalen Gottesdiensten. Dort kommt es vor, dass Menschen nach einer Predigt in Tränen ausbrechen und anschließend sagen: „Das war der Heilige Geist, Gott hat mich berührt.“ Was aber nicht nur mich besonders an den Pfingstkirchen fasziniert, sind die spektakulären Geschehnisse, die sich dort ereignen. Einmal besuchte ich eine Pfingstgemeinde, in der ein amerikanischer Prediger zu Gast war. Am Ende betete er für eine junge Frau, die an einem unerklärbaren Knieleiden litt. Kein Arzt hatte ihr helfen können. Nachdem der Pastor gebetet hatte, ging es ihr schon besser. Eine Woche später konnte sie von Kniebeschwerden nichts mehr spüren. Ich gebe zu: Später zweifelte ich an dieser Heilung. Pardon, aber die junge Frau machte psychisch ohnehin keinen besonders stabilen Eindruck. War es nicht eher ein psychosomatisches Leiden, von dem sie da geheilt wurde? Aber dann wiederum: Selbst die beste Psychotherapie kann psychosomatische Erkrankungen nicht einfach „wegzaubern“. Dieses scheinbare Wunder verwundert mich darum bis heute. Also, vielleicht war es ja dann tatsächlich eins!?

Wenn ich Gottes Geist in besonderen Zeichen sehen will, werde ich ihn dort erleben, wo Menschen fest mit ihm rechnen. Allerdings wäre ich dann auf einem Auge blind. Denn Gott wirkt weit mehr als nur im Spektakulären. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich bin zwar noch nie in einem Pfingstgottesdienst in Entzückung geraten, aber wenn ich ein theologisches Buch lese, passiert mir das regelmäßig: Ich bin dann hin und weg, zutiefst fasziniert von den Gedanken, die mir Gott näherbringen und meinen Glauben stark machen. Ob das nicht auch eine Form vom Geistwirken Gottes ist?

Ich bin überzeugt: Gottes Geist wirkt manchmal im Außergewöhnlichen, meistens aber im Herkömmlichen und ganz Normalen – besonnen, liebevoll und nicht gerade ineffektiv. Im Gegenteil: Millionen von Menschen wurden in Krankenhäusern geheilt, die ohne Gottes Geist nie gegründet worden wären. Entwicklungshelfer, die aus christlicher Nächstenliebe heraus in verarmte Gegenden reisen, hätten ohne den mutmachenden Liebesgeist ihre Komfortzone nie verlassen. Niemand hätte je Trost aus einer Predigt erfahren. Unsere Städte und Dörfer hätten keine Kirchen, es gäbe weder Diakonie noch Caritas. Christliche Gemeinschaftserfahrungen auf Freizeiten und in Gemeindegruppen wären passé. Und die fleißigen indischen Schwestern der Sozialstation, die in unserem Dorf jeden Tag an mir vorbeifahren (selbst an Weihnachten), hätten sich nie nach Europa aufgemacht, um den Pflegebedürftigen beizustehen. Gottes Geist ist eben ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, wie es in der Bibel heißt. Dabei sind weder Kraft, Liebe noch Besonnenheit spektakulär. Aber wo ich Kraft, Liebe oder Besonnenheit aus dem Glauben heraus erlebe, da wirkt Gottes Geist.

Bodenständiger als gedacht

Natürlich braucht es auch eine „Unterscheidung der Geister“. Wenn eine Kartenleserin einer hoch verschuldeten Person einen Sechser im Lotto verspricht, ist das möglicherweise tröstend, aber echter Trost geht anders. Dort, wo jemand wahren Trost erlebt, erfährt er die heilende Kraft Gottes. Zugegeben: Auch wenn so ein Trost weder besonders cool noch spektakulär ist, erweist er sich als heilsam. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir sollten dem Heiligen Geist mehr zutrauen und die Augen vor seinem Wirken nicht verschließen, wenn uns Spektakuläres begegnet, aber erst recht nicht, wenn wir ihm im scheinbar Selbstverständlichen begegnen. Dort, wo jemand getröstet wird, eine gute Gemeinschaftserfahrung macht oder Nächstenliebe lebt, überall da ist der Heilige Geist am Werk. Da sage noch einer, Gottes Geist sei schwer fassbar und nebulös! Das Gegenteil ist der Fall: Er ist ganz schön bodenständig! Und wenn ich auch manchmal an ihm zweifle, so glaube ich doch an ihn. Ich will jedenfalls mehr auf ihn achten. Du vielleicht auch?

Oliver Helmers ist Gemeindepfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Aldingen und lebt mit seiner Frau Anne und drei Kindern im zweifellos idyllischen Denkingen am Fuße der Schwäbischen Alb.