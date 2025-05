Cornelia Schmid: Dein Land der Ruhe

Mach dich auf die Reise durch dein Land der Ruhe, das Gott dir in seinem Sohn Jesus längst geschenkt hat. Entdecke, was dir gehört, und nimm in Besitz, was dein Erbe ist. Lerne zu ruhen, selbst wenn deine Umstände dich herausfordern. Finde einen Schlüssel, damit Krisen nicht mehr im Gefühlschaos enden. Lass dich ermutigen von tiefen geistlichen Wahrheiten aus der Bibel und Zeugnissen. Gott hat dir ein Land vorbereitet, in dem du sicher leben kannst. Tritt ein.

Cornelia Schmid, Theologin, Existenzgründungsberaterin und Veränderungscoach, hat mit „Dein Land der Ruhe“ einen Ratgeber geschrieben, der uns die Punkte aufzeigt, die uns von Gottes Ruhe entfernen und uns Wege weist, die zu dieser Ruhe hinführen. Das Buch ist in mehrere Kapitel gegliedert, die ebenfalls in einzelne Abschnitte aufgeteilt sind. Dadurch konnte man ohne Probleme pausieren und das eben Gelesene sacken lassen. In den Kapiteln geht die Autorin auf die biblische Grundlage ein, auf unser Erbe in Christus, auf unsere Gedankenmuster und die verschiedenen Arten von Menschen. Sie beschreibt auch, wie Jesus all diese Arten in sich auf die bestmögliche Art vereint und wir von ihm lernen können.

Spannend fand ich auch die Unterscheidung von Geist und Seele. Die Autorin gibt viel Input zum Nachdenken und Reflektieren. Manchmal kam ich jedoch mit ihren Erklärungen nicht weiter, vielleicht weil manches ein wenig abstrakt war oder ich das Gefühl hatte, es wird etwas vorausgesetzt, was ich nicht habe oder lebe. Der Autorin ist zum Beispiel das Sprachengebet sehr wichtig, womit ich keine Berührungspunkte habe.

Fazit: Insgesamt ist das Buch auf jeden Fall lesenswert und wird jedem Leser den einen oder anderen Denkanstoß geben.

reingelesen_Wiebke Neubacher

