Adam Young: Coco Moon

Kennst du das, wenn du in der Öffentlichkeit mit Kopfhörern in den Ohren am liebsten zur Musik die Straße entlang tanzen willst? Genau so ein Album ist „Coco Moon“. Es sorgt garantiert für eine gute, ausgelassene Stimmung. Die elf Lieder sind zwar ungewöhnlich lang, allerdings ist die Dauer etwas, das den Zuhörer erfreut, denn die munteren, verspielten Melodien verbreiten gute Laune. Mit der Veröffentlichung Ende März verstärkte der Interpret meine Freude auf den Frühling und Sommer. Besonders schafft er das mit dem Song „Learn how to Surf“. Der Vers „You can’t stop the waves, but you can learn how to surf“ ist für mich eine schöne, berührende Metapher. Trotz der fröhlichen Melodien ist das Album ein sehr vielseitiges, das viele Thematiken anspricht. In einem Satz: Ein wahrer Moodbooster, der zum Tanzen verleitet.

Link: Homepage

reingehört_Angelika Berger