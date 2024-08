Pala Friesen: Weil du Jesus bist

Als Teil der Outbreakband und Songwriter bekannter Lieder wie „Mittelpunkt“ ist Pala Friesen fester Bestandteil der christlichen Musikszene. Jetzt bringt er sein erstes Soloalbum heraus. „Weil du Jesus bist“ ist nicht nur der Titel, sondern auch die Antwort auf die Frage nach der Motivation, das eigene Leben unter Gottes Autorität zu stellen.

Die Lieder sind von der Sehnsucht getragen, Gottes Wesen zu begreifen und sich Ihm anzuvertrauen. Gott wird unter anderem als Heiler, Freund und König geehrt. Musikalisch sind die Songs in einem akustischen Setting eingebettet, in dem der Sänger von Gitarre, Klavier und Streichern begleitet wird. Durch eingängige Melodien und sich wiederholende Liedzeilen findet man schnell in eine aktive Anbetungshaltung, in der Gebet, Lob und Reflexion ihren Platz finden. Das Album lobt Gott und seine Eigenschaften und erkennt ihn als den Allmächtigen in jeder Lebenslage an.

reingehört_Martha Deter