Tedashii: Dead Or Alive Pt. 2

Tedashii wird während seiner Tour backstage angegriffen. Aus diesem Ereignis entsteht das Album »Dead or Alive pt. 2«, in dem der Künstler sich mit dem Sieg über den Feind beschäftigt – damit meint er nicht nur den Angreifer, sondern den Teufel höchstpersönlich.

In »WE OUTSIDE« rappt er: »Me and the Lord alive, so why would you try, tried to take my life but I wasn’t ready to die, shout His name to the sky.« In »PRAY FOR ME« macht er klar, wie Gott ihn schon sein ganzes Leben begleitet: »Wasn’t raised with a silver spoon, but God came down, fed my soul.« Sein persönlicher Musikstil, vermischt mit seinem Talent für Reime, zieht sich durch jeden Track und macht das Ganze zu einem Album – das viel Aufmerksamkeit verdient.

reingehört_Judith Hörster